當今形勢是，中美俄三方大國博弈，美國正以一敵二，主動挑戰攻擊中俄。而中俄近數十年來都沒有與美國為敵的意思，都努力建構與美「合作雙贏」關係，在許多重大國際問題上甚至幫美國脫困，俄羅斯更是一度想加入美國為首的西方，了結數百年的恩怨。中俄這種態度令美國愈加狂妄起來。

美國發現「友好合作」特別是中美「友好合作」，令中國的發展遠超美國，用特朗普的話說是「中國佔了美國的便宜」。美國知道再這樣下去，用不了幾年中國就會全面追過美國，成為「世界一哥」。俄羅斯雖然也在振興，奮發有為，但發展速度不可與中國相比，距美國力量相差甚遠。不過，俄羅斯是「戰鬥民族」，是與美國相匹敵的「核武大國」。

二戰後，蘇聯和美國是「雙峰並峙」的超級大國，矛盾甚深，積怨甚多，美國深懼之、深恨之！30年前，蘇聯帝國被美國西方「和平演變」解體，俄羅斯求「入歐」不得，普京認清美國西方的本質和形勢，雖然復興力量尚不強，但仍在世界多個地方和問題上與美國爭長短，屢屢打破美國霸權，這讓美國感到俄羅斯的現實危險比中國大，要盡快解決。然而就在這個當兒，中國的強勢發展同樣令美國強烈不安，產生時不我待的危機感，也即美國沒有時間分階段解決中俄問題，它只能趁現在形勢不算太糟，自身力量還是世界第一，對中俄同時動手。

在動手問題上，美國對俄羅斯選擇了發動一場代理人戰爭，把烏克蘭當槍使，把歐洲、北約拖進去，全面制裁、孤立、封鎖俄羅斯，軍援烏克蘭。美國的算計是在這場對俄戰爭中佔盡優勢，可大大削弱和打垮俄羅斯，短期內結束以一敵二的局面，集中力量打中國。毛主席說過，帝國主義和一切反動派總是過高估計自己的力量。美國要同時打垮中俄的妄想，就是建基於「過高估計自己的力量」，結果俄烏戰爭打了一年，美國才知道俄羅斯它根本啃不動，遑論動中國。