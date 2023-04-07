美國加緊在台海製造亂局，利用蔡英文台獨團夥瘋狂挑釁中國大陸，戰略企圖很明顯，無非想逼大陸先動武，這樣美國就可以糾集盟友一擁而上，對大陸進行軍事和經濟等極限制裁。簡而言之就是複製烏克蘭模式，利用台灣再打一場代理人戰爭。有美國軍頭甚至赤裸裸威脅，一旦中美正式開戰，美方不會單打獨鬥，而是會與盟友一同行動。可見美霸愈來愈邪惡，也愈來愈心虛，戰爭還沒爆發就開始「吹雞」，堂堂大國竟如黑社會似的，可謂無恥至極。

中方將如何應對？當年在朝鮮戰場上，美國也是拉幫結派，利用聯合國軍名義以眾凌寡，結果並沒有嚇倒中國，也沒有佔到多少便宜，何況是今天。俄羅斯整體國力遠遠不如中國，尚且能夠獨力應付美西方數十個國家，中國更沒有甚麼好害怕。再說，到底有多少國家願意替美國送死，實在值得懷疑。日本和澳洲可能充當炮灰，南韓顯然有心無力，畢竟北韓在一旁虎視眈眈。最近菲律賓與美國倒是走得很近，但實力不值一哂。而歐洲盟友則是山長水遠，充其量替美國搖旗吶喊，除了英國之外，恐怕沒有幾個國家願意直接軍事介入。

最重要的是，台灣問題是中國核心利益中的核心，為了維護國家主權和領土完整，不管付出多大代價都在所不惜。而對其他國家來說，台灣問題與本身利益並沒有直接關聯，在介入台海衝突之前，不得不考慮自己願意付出多少代價、能夠付出多少代價。須知今天的中國已不是任由八國聯軍欺凌的中國，任何國家與14億中國人為敵，都不可能有好下場。

有人也許會說，中國應該保持戰略定力，將注意力放在發展大局和崛起大業，繼續全力拚經濟，沒有必要為了小小台灣而傷了元氣，影響民族復興。這個道理人人皆知，一旦台海爆發戰爭，必是地動山搖，難免損耗國力，拖慢復興進程，正常人都不喜歡戰爭。但問題是，美國步步進逼，以「切香腸」方式不斷挑釁，距離承認台獨只有半步之遙，中方還能忍耐嗎？

忍無可忍，毋須再忍。中國一直堅持兩岸關係和平發展，最終完成統一，奈何美國根本不想見到這種結果，必然會千方百計阻止和破壞。所以，中方與其被動應對，不如主動出擊，即使暫時不想與美國直接對抗，收拾蔡英文應該沒有問題吧！