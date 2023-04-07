台灣人民的生命安危，美國政客從來不當一回事，寶島只是一隻任由擺布的棋子。近日，美國白宮前國家安全顧問奧布賴恩訪問台灣，繼續渲染海峽兩岸的軍事危機，他提出一個新點子，建議島內全民學用AK47自動步槍，說只要有百萬計的人懂得使用武器，便能增加解放軍攻台的難度，中南海思慮及此，可能會放棄武力犯台的計劃。

美國政府先是引誘台灣花費1.8億美元，購入新型的布置地雷系統，稍後更可能會在寶島西岸埋下密集的地雷陣，聲稱可以防止解放軍登陸台灣主島。在主島布雷，其實十分危險，一不小心就會誤傷平民，故海峽兩岸對峙數十年來，台灣從未幹過如此蠢事。如今蔡英文政府當政，恐懼大陸的情緒讓他們失去理智，竟然願意引「雷」入室，將炸彈放到自己腳跟旁，委實是可憐復可笑。

山姆大叔一計得逞，如今又多生一計，新提議是要台灣全民學槍，還要學用AK47自動步槍。如果這個餿主意獲得採納，軍火商自然是喜上眉梢，苦的就只有台灣居民。到時候自動步槍遍布全島，人人可學，學燒槍跟學駕車一樣簡單容易，寶島勢必戾氣大增，社會治安肯定會進一步惡化。

假如解放軍當真攻打台灣，遍地開花的AK47，更會馬上成為台灣老百姓的催命符。如果你是手無寸鐵的平民，解放軍不會視你為對手，攻台之戰，就只是軍人對軍人的較量。可是你一旦手持AK47，便頓時成了民兵，由民兵對戰大陸的鋼鐵雄師，豈不是死路一條！況且，台灣人對和統意見不一，島內向來有人支持國家統一。若然攻台的號角吹響，台灣又當真人人獲派自動步槍，我相信不必待至解放軍到來，寶島早已陷入全民槍戰之中。