隨着疫情過去加上泳季開始，不少市民都期待到泳池泳灘暢泳，但礙於本港救生員人手嚴重不足，康文署轄下39個公眾泳灘僅18個提供救生員服務，逾半泳灘「無王管」。政府必須正視解決救生員不足問題。

據港九拯溺員工會表示，現時康文署的全職救生員距離目標的1,200人仍欠約一成，而季節性救生員更只招聘到約200人，較目標相距約一半，形容是史上最嚴重。工會更指現時開放的泳灘中，有不少救生員是由其他泳灘臨時抽調「拉上補下」，一旦夏季旺季來臨，情況將不堪設想，對公眾水上安全造成巨大影響。

本港救生員不足問題已持續多年，有關情況不但是季節性，也是結構性問題。季節性救生員職位工種屬短期性質，即使完成合約後有約滿酬金，若不是需求較高的夏季旺季，其收入極不穩定；即使是長工救生員，其編制只當作技工職系，欠缺晉升階梯；加上救生員工作要求高，不單止要通過專業訓練，且需面對各種水上緊急情況，或令人望而卻步。而疫下造成的人手流失以及私人市場的需求增加，皆令救生員人手更捉襟見肘。

救生員不足導致泳灘暫停開放，不僅浪費公共資源，若有市民為避免擠迫，偷偷到沒救生員的泳灘游泳，隨時發生遇溺悲劇，類似意外過去兩年至少發生4宗，情況不容輕視。筆者一直關注問題，亦於上次前廳交流會中與康文署署長就問題交流，政府有必要亦有責任作出改善。期望有關部門增聘全職救生員，並就救生員進行職系架構檢討，提升其薪酬待遇，同時加強宣傳教育，提升救生員的專業形象，多管齊下吸引人才入行，助解決救生員不足。