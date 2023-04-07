今天是新選制組成的新選舉委員會選出的第六屆政府的第一個復活節假期，頗有香港開始復活的寓意。伴隨着3年的疫災結束及兩地通關，社會治安、秩序、經濟、民生、對外交往開始復活了。復活就是標誌，即二次回歸的歷史階段鋪開了。香港回歸祖國是有鮮明的交接日期和大典為標誌；二次回歸則是貫徹落實中央對香港的全面管治和意識形態上的人心回歸，這是歷史過程，只有逗號，沒有句號，但只要綜合許多重大改革及變化，便可看清二次回歸的大局和端倪。最新鮮和劃時代的變革是國務院港澳辦升格，香港納入中共中央港澳工作辦公室直接領導。

新選制下產生的管治金字塔組織架構，確保愛國者治港的大原則，上至港區人大政協和立法會的產生，下至關愛隊的組成，既五光十色，也堅決與反中亂港勢力絕緣，未來的區議會改革也必沿此路進。

《港區國安法》實施後，扭轉黑色暴亂、管治失控，令反中亂港及「港獨」勢力土崩瓦解，逾萬人被捕，四分之一已被控，暴亂大部分主要頭目在案交審，數十違反《港區國安法》重犯需負刑責，社會治安秩序得以逐步恢復，經濟才得以復甦。

全面貫徹《港區國安法》整頓「無王管」，逐步扭轉「不設防」的爛局，使香港逐步由亂及治。香港電台不敢公然反政府了；終審法院違反《基本法》判案被人大常委會釋法了；政府官員、教師及公務人員必須帶頭遵守《憲法》、《基本法》及《港區國安法》；政府高官階層也要學習兩會精神；全港師生分批往內地參觀交流；那些長期煽動、破壞國家安全的媒體和組織，被取締了；公眾遊行集會和眾籌活動「有王管」了。二次回歸酣戰正濃，不可沽名學霸王，勿驕勿傻！