美國一間創科公司去年底推出名為ChatGPT的人工智能（AI）聊天機器人，能夠自行在網上搜集資料，尋找答案，並從訓練和應用中不斷學習成長，自我完善。有關軟件程式大受歡迎，引發其他公司爭相推出自家的聊天機器人，更有人形容猶如「AI軍備競賽」。我國多家創科企業近月亦公布了類似的研發計劃或測試程式，引起內地監管當局及其美國競爭對手的關注。

近日有上千名主要來自美國的科技界人士發表聯署信，要求各國暫停相關研發和訓練最少6個月，以免人工智能機器過分急速、失控地發展演變，取代人類的許多職位、功能，甚或最終像科幻小說般將人類淘汰滅絕。但亦有人質疑，參與聯署的不少為ChatGPT的競爭對手或在AI研發上相對落後的公司，有關「停戰」建議疑似出於私利和保護主義，以「人類安全」為由拖慢對手發展。

上述質疑並非無中生有，事實上，以美國為首的多個西方國家，過去幾年不斷以缺乏事實根據的「國家安全」理由，肆意打壓我國多間創科公司及其受歡迎的先進產品，並透過禁售晶片等關鍵部件來阻撓相關公司的研發及產業發展。而且美國不僅是自己這樣做，還威逼利誘其他國家跟隨，目的像是要將我國孤立圍堵，最好所有國家都清一式使用、依賴美國製造的科技產品和部件。

早前美國國會對TikTok行政總裁周受資長達5個小時的「拷問」，便再次向全球展示美國政界對我國創科發展的政治偏見和雙重標準。當拿不出TikTok受內地政府操控或危害美國安全的證據，議員們就轉為指控有關短片分享程式涉嫌侵犯私隱、危害兒童、對發布內容進行政治審查等。但眾所周知，出現最多侵私個案、有害訊息，以及大規模封殺不同政見人士的言論和帳戶的，大多為美國的科技公司和軟件程式。

情況就如美國的軍事基地、戰術核武、導彈、航母、戰機、無人機和間諜衞星，早已遍布全球以至外太空，但對於我國或其他國家作出同類但規模相對小得多的部署，美國則視之為滔天大罪，予以譴責和封殺。

誠然，如同複製人及人類基因改造技術，有關人工智能的發展確實需要小心謹慎，處理好相關的道德倫理和安全風險，但前提是不應嚴人寬己，變成貿易保護主義、科技壟斷和政治打壓手段。

對於部分工種和職業可能會被AI取代，當年相機、計數機、電腦和智能手機面世時，社會也出現過同樣憂慮。結果確實有一些職位消失了，一些人類的生活習慣和企業的營運模式也被迫改變了。但有關發明也令人類生活變得舒適方便，工作效率和質素大幅提升，能適應並運用相關科技的企業和僱員可賺取更高收入。筆者認為，政府和相關業界要做的，是加以善用、促進和規管好有關科技發展，而不應消極地抗拒，變成另一種模式的保護主義。