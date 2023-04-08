娛圈單打：寶島天后甩肥膏 為了靚靚如玩命

台灣天后張惠妹正於高雄巨蛋舉行10場演唱會，首日登場即驚呆全世界。原因不僅是唱功出色，而是她瘦身成功，目測起碼甩掉10公斤肥肉，由加大碼變回加細碼，一雙長腿更纖幼如鉛筆。

原來阿妹為了重拾最佳狀態，去年聖誕節開始閉關節食，將目前最流行的168斷食法和生酮飲食相結合。臨近開騷則跟從7年前自行研發的「演唱會專屬套餐」，以蛋白質和纖維為主，每天只吃一碗灼菜、一碗蛤蜊和4片牛肉，並規定在下午3點食完，再配合早睡早起，「鉛筆腳」終於大功告成！

不過，這份餐單卻被醫生批評為「玩命」，若長期如此極端斷食，恐因微量元素缺乏而引發心肌病變！要靚唔要命，此所謂也。

眾所周知，阿妹向以巨肺和靚聲俘獲人心，《Bad Boy》、《聽海》等名曲讓人聽出耳油，然而人到中年，身材逐漸走樣，遭網民酸「肥到阿媽都唔認得」。有指她有家族肥胖史，加上平時吃激素藥影響，又戒不掉喝台式奶茶鋪癮，終於一胖不可收拾。2018年其母患癌，孝順的阿妹不惜停工一年伴母抗病，期間更沒有心情好好管理身材。直到媽媽康復，阿妹亦告復工，今年重拾佳態，讓所有人眼前一亮。

事業美滿，阿妹情路卻崎嶇，尤以同王力宏一段「苦戀」最讓她消沉。猶幸近年同小6歲的調酒師男友感情穩定，不過至今不婚。有趣的是，阿妹多段戀情均是姊弟戀，同她獨立要強的個性不無關係。女人太強勢，不配一個比自己更強勢的男人，就只能託付給一個願意遷就自己的「弟弟」了。