正論：口罩廠用完即棄　再工業好高騖遠

香港經歷3年疫劫，不僅死病枕藉，市面更一度因為缺口罩弄得人心惶惶。上屆政府曾動用3,400萬元公帑推出「本地口罩生產資助計劃」，但隨着社會復常，本地口罩廠無以為繼，絕大部分只能黯然結業。苦苦支撐的「死剩種」冀獲港府作為採購優先考慮，卻始終沒有回應，高官所謂再工業化顯然只是好高騖遠，光說不練。

2020年高峰期時，本港約有200間本地口罩廠，僅一間廠一個月產量就有200萬個，解決了供應不足的問題。不過，疫情緩和，社會復常，口罩令亦隨之解除，如今只餘下約10間仍在經營，當中曾獲政府資助的更僅剩兩間。之所以仍能苦苦支撐，主因是有本地或海外個別大企業客戶支持，饒是如此，產量仍跟高峰期不可同日而語。

其實，港產口罩的品質達到國際水平，連海外買家也讚不絕口，偏偏港府有眼不識寶，拒絕在採購時將本地口罩作為優先考慮，由政府物流服務署到醫管局，只知貫徹「價低者得」原則。香港土地和人工皆貴，一個口罩的生產成本是內地的一倍，入標競投自然毫無優勢。但正如立法會議員指出，本港口罩有品質保證，進行監管也較容易，既然投標價不是高得不合理，無理由不給本地廠商一個優先機會。

更遑論港府口口聲聲要「再工業化」，既然本地廠商已有完善生產線，為何不能扶植成為本地特色工業？須知病毒無色無形，下一波大爆發何時再現無人說得準；何況專家已經指出，疫情必然重臨，政府和市民必須做好準備。偏偏港府「打完齋唔要和尚」，對本地口罩廠棄之如敝屣，一旦疫情再起，香港隨時重蹈一罩難求的覆轍。

當然，港府之所以對口罩廠不屑一顧，並非它沒有大規模工業化的潛力，而是在港產官僚眼中，這些只是低端工業，同他們心目中的物聯網、人工智能、新材料及智能生產工序等高端製造業相距甚遠，自然沒有再工業化的價值。問題是，港府一心嚮往的高端製造業，究竟有多少大戶願意落戶香港？香港地價高、租金高、薪酬成本高，難跟內地競爭，別說深圳早就是中國的硅谷，廣州同樣後來居上。從新加坡總理李顯龍到法國總統馬克龍訪華，均要到廣州走一趟，已可窺見當中玄機。

誠然，香港很難再走六、七十年代工業起飛的回頭路，向創新科技發展乃係大勢所趨，但既然「香港製造」在國際間仍是信心保證，港府無理由任其自生自滅，帶頭採購香港貨，用實際行動支持本地工業，讓高端與低端製造業並存，誰曰不宜？

回歸以來，香港不乏漂亮的口號、宏偉的大計，缺乏的是官僚的執行力、行動力和決心。從「這個港、那個港」到「優勢產業」再到「做大做闊」等等，歷屆特區政府始終不脫「虛談廢務，浮文妨要」陋習，只能原地踏步，一事無成。現屆政府擺出有為姿態，言必稱以結果為目標，究竟是重複老路還是另創新天，只能拭目以待。