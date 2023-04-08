功夫茶：垃圾袋要求多多　徵費實施係咁拖

生命有限而流年易逝！食飯食粥，兵貴神速。港人搵食，最緊要快！所謂執輸行頭慘過敗家！是以生活喺香港，大部分港人都習慣快速嘅生活節奏。之不過，港府施政，有時快則快矣，卻過於粗疏，出台後見撞板就急急煞停！有時又思慮不周，拖得耐一樣搞到一鑊泡！有人形容係生蝦落油鑊，跳亦死，唔跳亦死！

呢，一個垃圾徵費計劃，一拖逾16年，去年雖然成功立法，之但係一波三折，為咗個垃圾袋，至今仍未有頭緒，遑論實施。政府今年初調整指定垃圾袋招標要求過高嘅條款，據了解最新標書已取消製造商在港設廠要求，之後重新招標。

呢嗱！香港環保廢料再造業總會會長尋日喺大氣電波就指出，新標書雖然對垃圾膠袋嘅再生塑膠物料比例要求，由五成降至兩成，但要求再生物料要達到A級，生產嘅膠袋要綠色半透明，仍有相當難度。

新標書容許喺境外設廠生產垃圾徵費膠袋，無疑係對製造商鬆綁，有利中標者即時投入生產，而且若在內地設廠，生產物料和運輸成本都可大幅降低，確實係好事。之不過，綠惜地球總幹事喺同一個節目就表示，再生物料比例降至兩成已係好低要求，而當局要求徵費用嘅膠袋染成綠色，佢認為冇必要，因為目前業界回收嘅膠袋多為有色，只會增加生產商物色再生物料嘅難度，應該放寬。

再講吖！新標書對生產商加入持ISO9001品質認證嘅要求，運送膠袋來港過程有GPS系統監察，加上定期抽樣檢查，可確保膠袋質量。過去，官僚對垃圾徵費一再探討又再簡化本地所需工序，譬如將合約期由5年減至兩年，又測試膠袋由3層減至兩層，以減低廠商成本。之但係若簡化後又再要求多多，即係嘥氣！依家新招標，政府預計5月截標、10月開標，雖然時間趕急，官僚相信垃圾徵費計劃仍可按目標喺本年底前推行喎！

官僚一味拍心口有信心可如期推行計劃，之不過睇見政府做嘢經常「埋門一腳撻Q」，市民恐怕未必有信心，之前有調查亦反映好多市民都唔明垃圾徵費係乜東東，亦冇意識要畀錢，皆因環保政策欠宣傳，市民畀多3蚊都唔想。環保署明顯準備不周，一個垃圾袋徵費拖到地老天荒，正如有環保團體擔憂，拖得愈耐，成本自然又推高，加上本地又未完善回收塑膠系統，種種不確定性都令生產商投標充滿疑慮，今趟投標是否順利，其實都係估估吓！香港現時一日都市固體廢物逾9,000噸，環保團體指若推行垃圾徵費，每日可減少2,000噸廢物。是以功夫茶都寄望官僚認真對待垃圾徵費，唔好成日節外生枝，人生冇幾個16年！一個綠色垃圾袋都搞唔掂，仲搞乜嘢環保吖？