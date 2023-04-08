世界視線：以色列種族民主　猶太人外盡異己

在伊朗及沙特阿拉伯和解之際，以色列卻在製造衝突。近月以色列因司法改革引致社會示威暴動，使內部動亂不已，甚至有分裂、政府瓦解的危機。司法改革有兩個目的，一是總理內塔尼亞胡官司纏身，希冀借此脫困。二是佔國內人口不足兩成的極端保守猶太派要改變以色列的政制體系，以此來推動國家的宗教化，徹底扭轉建國時採納的歐美民主制度。因此，衝突的核心不是司法改革，而是歐美體制支持者與少數極端宗教主義者的鬥爭。內塔尼亞胡被迫延遲司法改革的立法，不為反對者所接納，示威暴動仍在惡化。

以色列的政治問題有兩個層次。一是在猶太人中間，自由民主與宗教保守之爭。二是在以色列現時國境之內，還有猶太人與巴勒斯坦阿拉伯人之爭。內塔尼亞胡政權是雙線作戰，但政策取向相同，就是依據極端宗教主義者的大以色列國概念，認為猶太人的國度應比1948年英法所撥歸的領土還大，也要把當地的非猶太人驅逐。1948年巴勒斯坦之戰及1967年六日之戰，表面上是阿拉伯人反抗猶太人建國，底下卻是猶太人驅逐原居當地的阿拉伯人。

即使面對國際壓力，以色列還是強佔戰爭奪來的土地，近年更擴大猶太人的殖民區，驅逐巴勒斯坦人，引起後者反抗。只是歐美支持以色列，也抑制阿拉伯國家。雖然以色列國內有反對過度殖民的聲音，聯合國也強調用以色列巴勒斯坦兩個並存國家模式來解決，但以色列政府一直抗拒。內塔尼亞胡政府與極端宗教主義者結合起來，更積極擴展殖民區，而且出動軍警在回教教堂裏拘捕、殺害反抗的巴勒斯坦人。

以色列社會裏的示威暴動只是猶太人內部的紛爭。反政府、反極端宗教主義的，沒有多少個是維護巴勒斯坦人的權利，也無視以色列軍警正在殺害反抗的巴勒斯坦人，包括眾多的青少年兒童。以色列社會形成兩個不同的部分，猶太人有所有的權利，巴勒斯坦人則無權利，可被任意迫害、驅逐。

這反映出猶太社會的民主自由平等，不適用於猶太人以外的種族。這是典型的「種族民主」（ethnic democracy）。民主是因人因種族而異，一如羅馬與雅典社會，只有少數公民有民主，其餘盡是奴隸和被統治者。而這種落後的「種族民主」不幸地正在歐美民主社會裏氾濫。

研究所所長 陳文鴻