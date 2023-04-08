台灣在民進黨的治下，能否避開台獨變天的命運呢？美國在台勢力日益擴大，動員西方各國的政要來支援民進黨政權，也用美軍不同方式介入，威嚇北京。但是，台灣還不如烏克蘭，台獨聲勢比不上烏克蘭有着長遠歷史的納粹主義。民進黨的政權也不如2014年顏色革命後的烏克蘭政權。

只要民心民意還在，地方選舉還不是民進黨所可控制。「總統」選舉便不是民進黨的囊中物，國民黨怎樣不濟，怎樣親美和有隱獨傾向，若「總統」選舉民進黨失利，除非美國執意推動顏色革命，否則的話，政權轉換便可阻止台獨奪政的發展，打擊美國整個東亞防線的部署。因此，即使當前台海局勢怎樣緊張，美國夥同西方日本怎樣踐踏北京的底線，台灣政局發展最關鍵因素，仍是2024年1月的「總統」選舉。

民進黨與美國必然積極部署，希冀在蔡英文之後，再奪行政大權，蔡英文在上次選舉中得力於香港的黑暴動亂，今次會有甚麼異動呢？民進黨選舉，從來是不擇手段，陳水扁當年連任靠的是不知何處飛來的子彈，這次該黨會否又用這類手段來煽動群眾的無知？其中一個可以肯定的是，若選舉輸了，民進黨必然發動它的支持者來抗拒失敗，最終會否演變成顏色革命，相信決定於還未卸任的蔡英文政權，它也可借機戒嚴，把執政期延長。不過，最重要的是選舉結果。

北京可以怎樣做呢？仍是不加干預，避免被民進黨借用來助選嗎？北京不干預，美國干預，選舉可以公平嗎？北京若干預便要有謹慎精細的部署。一是不能干預選舉過程，拉票也只能循原來的途徑方法，避免節外生枝，干預只能從外部。二是北京沒法在選舉干預方面可與美國長年累月積累的經驗和技巧相比。有民進黨政權和美國各種組織動員的協助，民進黨的文宣和動員工作勝於國民黨，國民黨更耽於內爭。然而，歷次選舉中非民進黨的選票不少，反映台灣社會不滿台獨的力量還大，缺乏的是怎樣協調整合，怎樣使群眾認識到民進黨與台獨的危害而投票反對。

因此，在選舉之前，北京怎樣使台灣民眾認識到台獨的危害至為關鍵。一是加強軍事迫壓，敢於與美軍對抗，突破台海中間線，包圍巡邏。二是取消惠台政策，懲罰挺獨的台商，或許還可再加上以香港從經貿科教交流來統戰台灣。