馬英九12天大陸「祭祖行」多姿多采，場面熱烈，馬哥心潮澎湃，感慨良多；他現已返回台灣，相信「迎接」他的，是另一種局面和心情轉換。

馬英九已是「平頭百姓」7年，無權無勢無勇，對兩岸政治、台灣前途早已心灰意冷。台灣政壇、各界民眾對他也早已無感，他似已遺世。不過，他畢竟是國民黨的「世家子弟」，當過黨主席、台灣總統，在位期間重執「九二共識」，對兩岸和平關係發展有一番作為。因此，他不動則已，一動就還是要鬧出「動靜」的。

他本來是想「動靜」千萬別大，只是祭祖，到國民黨在大陸時幾個有歷史意義的重要地方——南京、武漢、重慶去看看；北京不要去，政治不要談，盡量低調。然而，人在江湖，身不由己，大陸不可能只把他當成「平頭百姓」對待，他的江湖地位又是「前黨主席」、「前台灣地區領導人」，對「兩岸關係和平發展」作出過重要貢獻，統戰價值首屈一指。

因此，大陸方面既要充分尊重馬先生的意思，又要做足隆重、熱烈、周全的禮數，表現出大陸竭力推動兩岸關係和平發展、促進和平統一的意願。出面接待馬英九的必須是中央台辦和各地方的黨政領導人，馬英九的「祭祖行」就離不開政治，離不開政治話題；而和馬英九最容易談的政治話題，就是「九二共識」，馬英九不能不接這個話題。於是，我們看到「祭祖」這一路大陸官員和馬英九都在反覆強調「九二共識」。

馬英九卸任這7年，「九二共識」被民進黨、蔡英文當局棄之如敝屣，再走「倚美謀獨」路線。馬英九心裏不是滋味，但他不在其位，不謀其政，對台灣政治走向已無影響力；他也未擔任國民黨主席多年，對國民黨的政治路線也毫無影響。他的大陸「祭祖行」，對他個人而言確乎收穫不少，大陸的統戰收穫也算可觀，然而返回台灣後，恐怕就泥牛入海，「直道相思了無益，未妨惆悵是清狂」。