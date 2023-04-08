美國眾議院議長麥卡錫在與蔡英文見面後誇誇其談，指世界緊張局勢處於冷戰結束以來新高，某些威權領袖試圖利用暴力與恐懼挑動不必要的衝突云云。這不正是典型的賊喊捉賊嗎？誰在製造世界緊張局勢，誰用暴力與恐懼挑動不必要的衝突，正常人都知道答案。中國駐歐盟使團發言人日前質問：「北約怎麼不反躬自省，問問自己往別的國家老百姓頭上扔了多少炸彈？」這個問題其實應該由美國來回答。

早前美國國務卿布林肯說不喜歡看到一個大國欺負另一個國家，成為國際笑話，沒想到麥卡錫製造笑話的能力更勝一籌，可見美國政客一個比一個無恥。他們的邏輯思維很奇怪，明明是自己不斷刻意挑釁，製造緊張局勢，反指中方「反應過度」，試圖單方面改變台海現狀。

蔡英文也來鸚鵡學舌，口口聲聲維護台海和平穩定。人們倒想問問，美台當局狼狽為奸，一方「以台制華」，一方「倚美謀獨」，肆意衝撞大陸底線，台海怎麼能夠和平穩定？

有美國媒體網站還倒打一耙，聲稱「麥蔡會」雖然對中美關係造成了一定影響，但實際上中美關係變成現在這種局面，責任全在中方身上。其理由是，今年2月份美方使用武力手段擊落中國高空氣球後，中方就凍結了雙方高層級官員的接觸，即使美方「主動求和」，國務卿等高官多次表達訪華意願，都遭到中方拒絕。

按照這種說法，不管美方如何挑釁，中方都不能反制，而且只要美方主動求和，中方就必須積極回應，否則所有責任都是中方的。這到底是甚麼混帳邏輯？美國也許當世界老大太久了，真的以為自己是「山巔之城」，所有國家都必須匍匐在其腳下，任其擺布。但中方偏偏不吃這一套，外交部長秦剛早前明言：「要中國打不還手罵不還口，辦不到！」

其實，美國也知道今時不同往日，中國根本不可能任其擺布。尤其是經過這些年的較量，美國不但沒有佔到甚麼便宜，反而自傷自殘，表面上依然咄咄逼人，實際上已經力不從心。在台灣問題上，中方早已掌握主導權和主動權，何時反制，如何反制，一切由中方說了算，美國的攪局改變不了任何事實，蔡英文跪舔美爹更是只能為自己留下恥辱一頁。必須知道，歷史是由勝利者書寫的，而勝利者絕對不會是蔡英文及其台獨團夥。