「說好香港故事」漸漸成為香港時下官員的潮語。「說好」並不等如只講主觀認為「好」的故事，好同壞是一個對立統一體，「壞」的故事也會引出好的結果，因而不能一刀切地只講「說好香港故事」，最重要的底線，是絕對不應「唱衰」或抹黑香港，不能也不應做美英西方「八國聯軍」的喉舌，被他們當槍使。所以，不能只說「拚經濟」、「搶人才」、「搞發展」……單方面以為「隱惡揚善」就是說好了香港。不講透黑色暴亂禍害、不揭穿反中亂港洗腦罪行、不算盡顛覆奪權暴動「港獨」爛帳，就以為這樣可避免講衰香港了，這是大錯特錯的「說好香港故事」的錯誤傾向。這種綏靖傾向，只會迎合那些躲在幕後別有用心散播「復和」、「大和解」的死不僵百足之蟲的反華反共勢力的不可告人企圖，有利他們伺機反撲。

故事要說好，還要起承轉合地組織好內容，還要有時間去講，更要有人肯去聽。在輿論鬥爭中，尤其是反洗腦的香港「二次回歸」歷史階段，「說好香港故事」不如直截了當，直斥其非，講清是非黑白的真相，講清原委曲直，總好過扭扭擰擰，怕得罪人，做好好先生。例如，電視台擺明把公民科醜化為「公社科」，教育局局長蔡若蓮竟做鵪鶉。

當局直斥《明報》尊子用漫畫歪曲事實，抹黑港府，不是一次半次，力數已有前科及多時；當局又直斥所謂「狗繩」、「納粹囚犯論」是乖張的煽動誣衊。前行政長官林鄭月娥任內侮辱港人智慧，用公帑搞「社會事件」、「社會運動」研究報告，為黑暴解套脫困，任她如何化妝，也不會「說好香港故事」吧？

香港不缺動人故事，不缺鏗鏘諍言，只缺無私無畏「捨得一身剮，敢把皇帝拉下馬」的包青天。