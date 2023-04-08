中國踏上了全面建設社會主義現代化國家嘅新征程，「吃改革飯、走開放路」相信仍是大方向。中國面對美國嘅圍堵和制裁，並沒有稍緩迹象，且硬打「台灣牌」，企圖「以台制華」。蔡英文先後兩度以過境為名踏足美國，與美國眾議院議長麥卡錫會晤，蔡表現雀躍，連聲感謝美方支持，「讓台灣人民不孤單」，台美勾連可謂肆無忌憚，對北京的警告「不要在錯誤和危險的道路上愈走愈遠」似乎充耳不聞。

此外，美國軍事部署益發衝着中國，尤其菲律賓同意開放新增4個基地予美軍進駐，當中卡加延省卡米洛‧奧西亞斯海軍基地距離台灣僅約400公里，必要時可發揮協防作用，要言之，菲政府正向美國傾斜，中國之「惡鄰」除日本外，又添多個。

當然，以中國當今之國力，小日本、菲律賓也只能是一兩隻烏蠅嗡嗡叫兩聲。中國於國際舞台依然展現大國風範，國家主席習近平日前與訪華嘅法國總統馬克龍會談後表示，烏克蘭危機延宕難解，中方堅持勸和促談、政治解決。在會談期間，習近平表示有意喺適當時候與烏克蘭總統澤連斯基會談。

中國一直致力維護世界和平穩定，習近平強調化解危機需要各方從自身做起。佢呼籲嚴格遵守國際人道法，避免襲擊平民和民用設施，切實履行核武器用不得、核戰爭打不得嘅承諾，反對使用生化武器，反對武裝攻擊核電站等民用核設施；中方願意為危機嘅政治解決發揮建設性作用。這番話，不正是「澤施於百姓，則富可也」嗎？「澤施於百姓」，即施加恩惠於百姓，正是孟子所說的：尊崇仁德，樂於實踐道義，就可以自得無欲了。反之美國為一己私利，唔想俄烏停戰，冀借戰事拖垮俄國綜合國力，可惜只拖垮全球經濟，害人累己！