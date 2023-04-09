正論：一場流感一場亂　急症服務又逼爆

復活節長假期展開，大批市民外遊的同時，本港各間公院的急症室又告逼爆。尤其目前正值流感高峰期，私家醫生卻在假期停診，急症室人滿之患愈演愈烈，多間急症室的輪候時間長達6至7句鐘。港府說了多時的公私營分流顯然未能發揮作用，公院人手不足更是長期無法解決。一場流感一場亂，即使疫情稍歇，公院亂象依然沒有改善。

這個復活節陰晴不定，乍暖還寒，正是病毒可乘之機。醫管局表示，現已進入流感高峰期，5歲或以下及6至11歲的兒童流感入院個案，上周比前周增加四成多，其中5歲或以下的流感入院比率是整體入院比率約6倍。本報記者昨日巡視多間公院急症室，堪稱人頭湧湧，病人數量之多，等候時間之長，俱令人側目。即使急症室已劃出流感隔離區，讓有流感症狀的市民在該區域候診，惟等候時間未見加快，不少病人等候動輒5、6小時，北區醫院更逾7小時，疲累不堪，病上加病。

誠然，公院人手不足非始自今日，但受移民潮影響，於今尤烈。公院的醫生和護士流失率分別飆升到超過8%及一成，部分專科甚至超過一成，而且流失趨勢未見停止。即使醫管局加薪留人，甚至向員工提供低息借款買樓，但依然無濟於事。最近醫管局高層親自到英國「搶人才」，以高薪招聘當地醫生及醫科畢業生，但到底成效如何，仍是未知之數。以本港公營醫療缺口之大，即使在英國成功搶到一定人才，亦只是杯水車薪而已。

無疑，醫管局近年加大力度推出公私營協作計劃，除了在流感入院高峰期向私院買床位，又將部分手術外判予私家醫生進行。例如2021年疫情期間，公院便轉介約1,600病人到私院接受手術。公私營協作的出發點好是好矣，但礙於資源有限，受惠人數也是有限。現時正值公眾長假期，私家醫生紛紛放假，私營化驗所同樣停止服務，市民生病只能往急症室求診，加劇急症室負荷，令人手緊絀更形突出。何況最主要問題還在於，公私營收費差距實在過於巨大，基層市民難以負擔私院醫療費用，急症室想不逼爆也難。

隨着人口老化，公院服務需求只會更大，政府如何應對？引入海外醫生不啻是紓緩問題之法，但別說搶英國人才未知成效，本地醫療界對開放市場、引人外地人手，本身也持負面看法，為保自身利益，千方百計設下關卡阻撓。要是業界自私自利的想法不改變，政府礙於反彈不敢大刀闊斧改革，公院人手不足的死結只會愈拉愈緊，直到爆煲。

更遑論醫管局也是管理混亂，百病叢生。公院不僅醫療事故不絕如縷，割錯器官左右不分有之，醫殘人、醫死人更是家常便飯；就連設施也是大塌方，冧燈冧軌冧天花。不管是突發疫情，還是年復年的流感旺季，醫管局每次都是手忙腳亂，倒瀉籮蟹。過去本港醫療質素傲視全亞洲，如今卻每況愈下，這情況就如香港競爭力跌跌不休的縮影，令人感慨。