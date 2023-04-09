法國總統馬克龍到中國訪問，似乎沒有多大成果，但他此行已產生足夠的政治效應。

中歐投資協定不是法國一國可決定，同行的歐盟委員會主席萊恩訪華前已態度消極，會議後更說沒談及協定，2020年談判達成的協定似就無疾而終。中國政府也未必有期望，歐盟整體的協定難以通過（歐盟的決策體系是任何一個成員國反對便不能通過，以目前波羅的海3國的反華仇華，必然反對），但中國若得到德、法、西班牙等大國的雙邊合作（德、法佔歐盟經濟近五成），其餘小國的作用不大。

按近月的元首外交戰略，中國是願與歐盟官員接觸，可實質的談判還是在國與國的層次。德國總理紹爾茨去年11月訪華，雖然帶了大批商界代表，卻只有半天。馬克龍的3天訪問，習近平在廣州親自陪同，且達成不少協議，便是一大進步，也凸顯法國在歐洲的領導作用。

馬克龍提烏克蘭問題，中法兩國都願共同斡旋停火談判，習近平也表明在方便時刻與烏克蘭總統澤連斯基通電。不過，停戰與否美國屬關鍵因素，美國不願意停戰，烏克蘭怎會停，俄羅斯更不會停。俄總統新聞秘書說，中國雖然有調解的潛在能力，但當前烏克蘭局勢並無和平解決的前景。俄羅斯不願，中國又何來能力和意願讓俄國屈從美國的條件而停戰和談。

但成敗不論，中國作為國際的調解力量已十分明顯，習近平也說中國是俄烏兩方的朋友。中國以此表明與俄羅斯合作但不結盟，中立超然，在新冷戰中，便破壞美國把中國歸邊的企圖。中國與美國有根本的矛盾，在於美國亡華之心不死，但外交政策的多元多極，在美國以外，着力建立歐洲與俄羅斯的友好關係，進行調解，卻是分裂兩方陣營、減輕中國所受壓力的最佳戰略。這是外交手段，不是基本原則，基本原則還是中國的國家利益，與俄羅斯的國家利益在新冷戰中是相同的。中國不會背棄俄羅斯，也不排除軍援俄羅斯的可能性。正好在對美、對歐的關係上，令歐美難以確定中國的取向，有利中國與它們周旋。

德法都是以貿促政，堅持與中國維持溝通與合作關係。德法以貿促政，中國亦然。經貿關係加強而非脫鈎，中歐可雙贏，不被美國陷害；多所溝通也可打破美國對華妖魔化的欺騙。中歐關係只宜放長看，烏克蘭危機還是讓俄美來決一勝負。