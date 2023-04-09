美國前總統特朗普因向艷星支付「封口費」，遭借題發揮大翻舊帳，被控34項偽造商業紀錄罪，一旦罪成可面臨合共136年監禁。本欄日前既已談過此波官司風暴，今天要談的不是特朗普本人，而是其掌上明珠伊萬卡。

美媒《紐約時報》日前刊出一篇題為「伊萬卡痛苦了」的文章，借Twitter上數年前已出現的一個「多餘的伊萬卡」標籤，大講有人在老父官司纏身後表現冷淡，甚至挑剔她所發的聲明「毫無分量和勇氣」，「讀來像是聊天機械人一邊修着指甲一邊寫出來的東西」，指「共富貴但不共患難的千金大小姐」正重新思考該跟誰走近，跟誰翻臉。洋洋灑灑的文章，讀來卻像是三姑六婆一邊搓着腳趾一邊寫出來的東西。

怪不得外界批評《紐時》是份親民主黨報紙，攻擊共和黨人不遺餘力。別說伊萬卡已經嫁人，有自己的家庭，難道指望她頭戴牛角頭飾去為老父佔領法庭，那才叫有分量和勇氣嗎？何況只要讀過伊萬卡的著作也知道她沒有寫作才華。以2017年她那本探討職場女性的書為例，執筆之人以為將若干名句羅列出來就是寫作。反觀作者一欄掛上「特朗普」之名的書本，則讓人讀後沒有呻笨之嘆，不愧是出自「Sleepy Joe」、「小火箭人」等花名創作大師之手筆，反面印證了一位已故作家的話：「一個人冇趣，所寫的東西也不會有趣。」若從事件發生的先後次序來說，應該是聊天機械人向伊萬卡拜師才對，不是說修甲啦，是指寫文章。

伊萬卡不是黃絲侵粉，美媒欲攻擊共和黨陣營也得言之成理，若怕釀成內亂，不去批判吃了啞藥的特朗普契弟，卻非議早在應否出席拜登就職典禮頂撞父親的伊萬卡，這等批評該修的不是甲，而是皮。