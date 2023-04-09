筆者所屬政黨日前公布有關本港中醫藥服務的調查，發現市民普遍歡迎和支持中醫藥，有近60%受訪者認同其在防治慢性疾病的優勢。然而逾80%人認為中醫藥需進一步發展和普及，逾70%人認為現時推動中醫發展及中西醫協作的力度不足，過半數受訪者更不知道全港設有政府資助的中醫門診服務。數據背後或顯示政府對中醫發展的關注度仍未足夠。

本港在發展中醫的配套和政策上尚有未完善之處，例如現行法例規定放射技師及醫務化驗師不能接受中醫師轉介，當局亦未有修訂有關條例的時間表；「一人一家庭醫生」未明確表示可選擇中醫；中醫藥處規模較小，難達促進中醫發展之效。業界均不滿以上情況，這些問題或成港府促進中醫發展的障礙。

為解決問題，政府應檢視《中醫藥條例》、《輔助醫療業條例》等法例，並盡快開展修例工作，賦權中醫轉介病人進行治療；加強中醫藥在基層醫療角色，如推出「一人一中醫」計劃等；盡快設立中醫中藥發展局統籌推廣。此外，鑑於目前全港只有8間公院參與中西醫協作計劃，且選定病種數目甚少，建議政府擴大計劃及豁免病人的診療費用，推動中西醫協作服務發展。政府亦應逐步在公院設立中醫部並直接提供協作計劃下的服務，調整中醫薪酬水平與西醫睇齊，同時研究增加資助撥款，加快發展公營中醫服務。

中醫藥源遠流長，是中華文化的一部分，疫情期間中醫藥亦充分發揮其優勢，廣受社會認同。筆者期望港府認真研究落實建議，同時增加中醫診所的資助門診配額，及加強宣傳推廣惠及市民，全方位促進中醫藥事業向前邁進，提升香港中醫藥的發展動力。