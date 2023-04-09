《史記‧越王勾踐世家》記述春秋時期吳、越兩國爭霸，建國與復國，兩條道路，兩條路線，兩種國運。勾踐與夫差的較量，寫下多少驚天動地、傳頌古今、發人深省的故事。可是，今天復甦中的香港又有幾人會記取「臥薪嘗膽」、「毋忘在莒」的歷史經驗和成敗教訓呢？港府沒有，政界沒有，惟有只說好香港故事。

本屆政府上任之初，意志薄弱者、鼓吹復和路線的喇叭手便大刮「放下」之風，吹集中搞經濟，不要刺激對立與挑起對抗，大倡「特赦」，一如大勝的吳國夫差般自大驕傲，沒有越王勾踐把復國大業進行到底的矢志決心，最終自掘墳墓。

值得百姓關注的是，為何本屆政府上任只半年便出現麻雀亂飛的反常現象？為何終審法院法官視《基本法》規定如無物？為何有立法會議員敢公然威脅政府要全放未審黑暴被捕者，否則會「不服氣」？為何創科局口口聲聲建設智慧城市，竟不敢重設被黑暴暴徒搗毀的智慧燈柱？為何有電視台公然醜化學生往內地考察是「公社科」，教育局竟不敢立即澄清和糾正？為何政府三令五申要求所有體育組織必須遵行《國歌法》，維護國家尊嚴，仍然發生播錯事件？更離譜的是，播錯國歌事件拖了個多月仍然「羅生門」，文體旅局局長楊潤雄徹查不力，十足「軟腳蟹」，令人憤怒！

事實清楚地說明，香港「二次回歸」歷史階段的誰勝誰負問題，未有根本解決。雖然有中央政府的全力支持，有北大人的全方位指點迷津，但特區政府除了宣誓效忠《憲法》和《基本法》的問責高官外，其他數以千計在各級政府部門執掌實權的政務官和法庭判官仍人心未完全回歸，許多出人意表的奇事、怪事、醜事層出不窮，禍患便由此而生。可惜建制陣營仍不警醒！