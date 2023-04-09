就是否應放寬輸入非本地勞工一事，社會各方最近展開大辯論。部分資方認為，某些行業出現人手短缺，輸入勞動力能提升本地生產力，有利經濟發展。然而「世上沒有免費午餐」這句話套用在社會政策的意思是，某些政策帶來某些效果，必然伴隨一些代價，問題是利大於弊還是弊大於利？

無可否認，放寬輸入勞動力或可短期內解決部分人手短缺問題，但整體而言，其帶來的社會問題會更多，政府應謹慎行事。

現行補充勞工計劃規定，聘用非本地勞工的工資不能低於本地工人工資中位數，防止僱主因非本地僱員工資較低而影響本地工人就業機會和薪酬待遇。但筆者最近處理一宗非本地護理員被剋扣薪金事件，揭示現行制度千瘡百孔，幕後利益集團錯綜複雜，剋扣成為行業潛規則，監管制度如走過場，不但無力保障非本地僱員權益，亦打擊本地就業。

非本地護理員原本與安老院舍根據行業工資中位數簽訂合約為月薪14,150元，但來港後，僱主以收取勞務費或其他原因，要求他們向第三方「回水」，起初為每月約5,000元，後來事主不滿，改為每月3,000餘元，但仍明顯超出可收取住宿費上限（工資的10%）。其次，合約寫明每天工作9小時，但實際工作時間為12小時，每天無償加班3小時，超出12小時的額外再加班卻只有時薪30元。投訴人更指有些工友被公司收起提款卡，以保證他們每月準時支付給第三方。事件曝光後，勞工處、社署及執法部門迅速介入，並拘捕涉事安老院負責人。

有人認為，多年來非本地勞工投訴被剋扣的個案不多，這只是個別事件；但工會透過本地同業工友的了解，其實非本地工友被剋扣問題長期存在，只是由於他們或因權益意識不足，或因人生路不熟不知如何尋求協助，加上擔心被僱主解僱或被勞務公司列入黑名單，所以勇於舉報的工友只是鳳毛麟角。筆者3年前處理過同樣是非本地護理員投訴，涉及多為工友，而每位工友涉及被剋扣金額都超過10萬元！但由於僱主願意妥協和解，工友才沒有進一步「爆大鑊」。

除了外傭，院舍護理行業一直是輸入非本地勞動力的大戶，加上一些無良僱主透過剋扣以獲得更廉價的勞動力，造成本地工人工資長期被壓低。私營安老院12小時的高強度厭惡性工作，月薪只有約1.4萬元，試問這個水平的薪酬和工作環境，怎可能吸引新人入行？更遑論提升安老院舍服務水平。

香港作為經濟發達地區，工資佔本地生產總值只有50%，明顯低於經合組織55%至60%水平，說明香港打工仔工資仍然偏低，未能分享經濟成果。當下某些行業人手短缺，打工仔難得有丁點議價力，正是改善這些行業工資水平和工作環境的時機。而特區政府應思考如何提升勞動參與率、如何協助行業走向高質量發展，以解決人手短缺問題。