投我以木桃，報之以瓊瑤。法國總統馬克龍此次訪華之旅，收穫了不少貿易大單，雙方在農業食品、科技、航空、民用核能、可持續發展、文化等領域共簽署了數十份合作協議。單是空中巴士，中方一口氣買了160架，比去年德國總理紹爾茨訪華簽訂的140架還要多，而且將在天津開設第二條生產線。當然，中方並非只有付出，法方也訂購了16艘中國集裝箱大船，價值高達210億元人民幣，算是禮尚往來吧。

正如馬克龍指出，法國和中國可能存在各種分歧，但並不表示不能以坦蕩的方式共同探討，交換意見，雙方完全可以在尊重彼此的基礎上這樣做，而非給彼此上課。當雙方互相尊重，不教彼此做事的時候，往往會達成很好的成果。

這是馬克龍的個人感悟，也為其他國家帶來啟示。中法兩國互相尊重，平等相待，自然會有收穫。反觀美國高高在上，唯我獨尊，總想給別國上課，只能令人厭惡。有人說，馬克龍在中國找回自信，確實沒有說錯，尤其相對於法國在美國那裏受盡委屈，馬克龍在中國既有面子，也有裏子。難怪他在總結行程時寫道「法中友誼萬歲」，相信是有感而發。

說法國在美國那裏受盡委屈，一點也不誇張。美國利用AUKUS搶了法國向澳洲提供潛艇的大單，這是背後插刀；而拜登政府推出《降低通脹法案》，對美製產品提供大量補貼，更是明搶法國及歐盟的製造業。中美兩國最大分別是，一個堅持合作共贏，一個只想自己獨贏，法國及歐盟當然知道該如何選擇，這也正是歐洲領導人排隊訪華的主要原因。馬克龍向中方承諾，法國堅持獨立自主外交，主張歐洲戰略自主，反對搞對立分裂，反對搞陣營對抗。這番話既是說給中國聽，也是說給美國聽，老美難免感到刺耳兼酸溜溜。

不是嗎？眼看各國領導人爭相訪華，華府確實急了。美國商務部高層官員據說本周將前往北京及上海，大概是為商務部長雷蒙多探路，很想訪華的還有國務卿布林肯和財長耶倫。也難怪老美如此焦慮，中方大手購買空中巴士，波音飛機則備受冷落，他們能不着急？但着急也沒用，中方早就亮明態度，美方不能一邊要對話，一邊搞遏制；一邊談合作，一邊捅刀子。既然有求於人，就應該展示一點善意和誠意，難道老美連如此簡單的道理也不懂？