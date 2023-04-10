美國田納西州一間小學上月底發生槍擊案，6人死亡，當中3名死者只有9歲，槍手最終遭警方擊斃。事件令人痛心疾首，但在槍擊案多如牛毛的美國，再多的鮮血都彷彿令人麻木，華府亦不再搞哀悼這一套，拜登不過例行公事般，呼籲國會加強管制槍械。

當然，再例行公事，政客也要做騷表態，詎料共和民主兩黨假戲真做，再次讓人見識美式民主之專橫荒謬。事緣該州3名民主黨眾議員在議會大樓舉行收緊槍械管制示威，當中兩人為黑人，一人為女性白人。結果，由共和黨控制的當地眾議院，日前開會表決，通過開除兩名黑人議員，白人女議員則「逃過一劫」，以一票之差繼續留下。

顯而易見，事件既是黨爭，更是活生生的種族歧視，任你黑人再有為、能躋身議員之列也好，美國白人就是高人一等，而且一樣有辦法整治你。再說，搞個管制槍械的示威平常不過，又沒有甚麼暴力事件發生，在美國這個民主大國，示威集會不是基本人權嗎？為何偏偏一個州議院竟然容不下？這叫唯美國是瞻的香港黃人情何以堪？

一節見則百節知。上述事件可謂整個國家亂象的縮影，槍枝氾濫、管制困難、死傷枕藉、種族歧視、兩黨激鬥、排除異己，早已沒有是非黑白、道德對錯，有的只是維護一黨私利、爭取選票以及為背後金主服務。一個剛發生槍擊案、死掉多名兒童的州份尚且如此，全國同樣問題有多嚴重可想而知。

美國政治愈來愈對立，社會愈來愈撕裂，遲早爆發內戰。隨着明年就是總統大選，矛盾和亂象肯定愈演愈烈，更讓人驚訝的反民主之事必然陸續有來。對比之下，中國集中精力謀發展，「一黨專政」豈是黃人所謂的一無是處？