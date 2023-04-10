美國眾議院議長麥卡錫揚言，上任後一定會與台灣總統蔡英文會面，如今二人的會面戲終於演完，可惜戲劇效果不佳，票房成績也不理想，國際社會的關注程度低，在台灣島內引起的討論熱度，還不如前總統馬英九訪問大陸。

這次麥蔡之會，按照去年構思的劇本，拍攝出來將是億萬金元巨製，足以讓全球矚目。原本橋段之所以具吸引力，是因為男主角麥卡錫理應帶同一支龐大團隊，以旌旗蔽天的姿態出訪台灣，單是這一幕，就已經是《賓虛》般的場面，極盡視聽之娛。

在麥卡錫抵台的同一時間，鏡頭另一面必定是解放軍的艦隊空群而出，將台灣島包圍得像是鐵桶一般嚴實，然後一支支導彈在台北、高雄等大城市的上空呼嘯而過。去年，時任美國眾議院議長佩洛西低調訪台，解放軍尚且放出4支東風導彈劃破台北天空，以此作為警戒。假如今年的新劇情，是麥卡錫高調出訪，那麼解放軍自必也是高調回應，恐怕用上數十枚導彈亦不為過吧。若然如此，這樣的氣勢便不是《賓虛》所能比擬了。

可惜，麥卡錫與蔡英文沒此膽量，也沒此氣魄，原有的電影橋段最後被大幅度修改，成了小本製作，男女主角更變成了一副小氣、窩囊相。小英終究不敢將麥卡錫請到台灣，而是自己以過境美國為由，低調地在加州列根圖書館與對方見上一面。兩位主角出場，表現平淡，完全沒有高潮迭起的劇力，看得讓人呵欠連連。

今日的美國，即使仍然可以拍攝大片，恐怕也只是荷里活片商有此能耐。美國政府嘛，似乎變得愈來愈氣沮膽喪，麥蔡之會，就連拍成一部大製作也不敢。