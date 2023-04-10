一代巨星張國榮逝世20周年，各界均出手籌辦紀念活動，本地紛紛舉辦紀念活動，由紀念唱片、音樂會、展覽、電影作品展到霓虹燈打卡牆等，予港人從多角度懷念「哥哥」，回顧他在音樂、電影等方面的傑出成就及其對流行文化的影響，展呈香港流行文化在理念價值和文化認同的一個側影，並為日後打造大灣區文化藝術中心開拓新思路。

「哥哥」自1977年參加歌唱比賽出道，憑着過人才華和獨特風格，風靡演藝界25年，歌影視經典作品無數，成為香港流行文化的象徵性人物，見證着香港影視文化軟實力的黃金時期。過去20年，每年在「哥哥」的生忌死忌，歌迷和好友們都會舉行悼念活動，表達對他的思念。

作為20周年的特別日子，康文署今年大範圍地參與相關的紀念活動，並將其中的《繼續寵愛‧張國榮紀念展》列為首屆香港流行文化節的揭幕項目，在格局層次上摒棄「粉絲」對偶像的年度性個人懷念，或者數項目計人頭式「小」格局，提升為對流行文化的整體肯定和重視，並通過流行文化打造穿越時空、地域與界限的文化認同，倡導社會的文化自信和價值標準的「大」方向。

在價值判斷、地緣格局每天都在變化的社會裏，流行文化承載着時代的記憶和感情，有着粗獷的包容性、輕盈的流動性和強烈的親切感，直面謳歌社會生活和人生百態，催動文化認同，主導潮流方向，形塑社會共鳴。不過，水能載舟亦能覆舟，次文化和流行文化在一定程度上漸「被培育」為所謂新時代的象徵甚至搖籃，由一齣電影、一首樂曲點燃的意識形態風波近年已屢見不鮮，如何引導好流行文化對當今社會發展的影響，需認真關注。

香港雖是中西古今兼容共融的文化大熔爐，但最出色的始終是「港式流行文化」，培育出跨地域、跨文化和引領時代潮流的流行文化產業和天王巨星。然而，流行文化受着時空和題材的限制，當年盛景不再，港式流行文化亦需重新定位，今天的傷春悲秋式緬懷，宜轉化為對香港明天的思索，流行文化如此，文化認同、文化自信和理念價值也一樣。

作為軟實力的主軸，流行文化不但影響我們的生活，更潛移默化地為社會帶來大轉變，政府參與紀念「哥哥」活動、主辦流行文化節和籌劃打造大灣區文化藝術中心，都是積極負責的新轉向，突破地提升施政格局和能量，但亦應進一步擺正方向、加大力度，超越一次過式致敬，改以大局思維，採持續發展心態，系統性地制訂文化發展政策，設定落實文化認同和理念價值的新方向和新指標。

流行文化與社會狀況息息相關，政府應善用流行文化的中介平台角色，接觸不同作品，與社會對話，從而產生連結和認同，掌握時代脈搏，向社會傳達建設性訊息，講好香港故事，傳揚中國聲音。