正論：遊客市民都棄港　振興市道苦無方

年初開放通關，撤銷防疫措施，解放積累了數年的客源，的確一下子多了遊客來港，市道出現短暫小陽春，官員沾沾自喜，只差在未慶功，可是時間證明，剎那光輝只是虛火，旅客數量不但未如疫前，消費能力更是遠遠遜色，平價團充斥，造成滋擾，經濟未真正復常，單看復活節市道便可知大概。

清明及復活節長假期，傳統上也是消費檔期，可是今年所見，遊客區人氣淡靜，商店未有排大隊購物，反而醫院急症室排長龍，當然還有是出境旅遊的大批港人，機場及陸路口岸都人流不絕，如此現象已令人對市道心感不妙。餐飲業人士表示，長假期不少市民外遊，內地旅客亦未明顯增加，對本港的餐飲業造成衝擊，以往旺季，每日整體生意額可達4億元以上，但今次復活節假期的整體生意額僅約每日2.3億至2.5億元，普遍跌幅達一成半至兩成不等，惟有盼望本月16日派發消費券，以及五一假期可帶動本港消費。

放寬疫情防控初期，本港餐飲業生意一度回復八至九成，但市民消費力仍然較弱，選擇在日間外出，食肆晚市堂食意欲較差，不少餐廳因生意及人手短缺索性縮短營業時間，以往不夜城難以重現。「無事出街少破財」，本港經濟狀況仍未復甦，失業及就業不足率仍高企，朝不保夕，市民不想出外消費太多，導致食肆生意額大跌，零售業亦一池死水。

港官振興經濟無方，治安不靖，環境衞生每況愈下，不單止數以萬計港人棄城自保，亦令到外資流失。疫情3年，世界改變遠遠超乎一般人想像，庸官目光短淺，未必留意到普世消費模式的轉變，香港並非內地有錢人旅遊首選，中產也改到東南亞遊玩，神州大地景點多的是，海南崛起更直接挑戰香港旅遊業；本港旅遊業配套殘缺，連司機也不夠人，早前有千人團也白白錯過；今時今日才開始發展電子付款，內地人早已成為生活習慣，來到香港會驚覺這個大城市的落後，恐怕只有三四線城市遊客對聞名已久的香港還有新鮮感，但相信不久將來連這批遊客都玩厭了，香港還剩下甚麼吸引力？靠周街走的流動老鼠樂園？比電影更血腥的南亞幫刀光劍影？不要漏了，最新的封號「電騙之都」，其實不單止數碼詐騙，劏客亦是聲名狼藉，斤變両、海鮮價，旅客來香港感到難受，而不是享受。

香港一直食老本，不思進取，不求強化自身吸引力，倚賴個人遊內地客北水灌溉，以為這個大水喉永遠不會關上，人算不如天算，一場暴潮加世紀疫潮，帶來最深刻的教訓，同時亦證明，靠一群尸位素餐的官僚，香港經不起考驗：凡事判斷錯誤，該放棄卻堅持，反應慢九拍，復常落後在起跑線。以往香港經濟文化傲視同儕，但內地發展一日千里，一線城市發展早已令香港食塵，二線城市亦有從後趕上迹象，香港失去龍頭地位，倒過來要倚靠身處大灣區的協作優勢。若果香港只是大灣區一個普通城市，想不到內地旅客還有甚麼理由，要選擇遠道過關來香港？