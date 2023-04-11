娛圈單打：娶㗎妹理想達到　擁豁達人生態度

一人有一個夢想，不少港男的夢想，肯定是娶日本妹做老婆。「TVB Music Group一哥」吳業坤去年迎娶日籍藝人濱口愛子，小兩口婚後愈見恩愛，不時放閃，坤哥儼然港男理想人辦。

事實上，「巨聲幫」出身的吳業坤雖然一直以「毒男」形象行走江湖，但食女緋聞不絕於耳，緋聞對象個個都是靚女，包括孫慧雪、龔嘉欣、吳若希、麥明詩等，不可謂不巴閉，「偽毒坤」之名由是不脛而走。當中最轟動是溝掂Super Girls成員Aka，女方卻在拍拖9個月後離奇被分手，死得不明不白，搞到Aka傷透心。

2021年坤哥忽然以30歲前最後機會為由，去日本Working Holiday，自爆用18日由京都行至東京，更忽然感性，聲稱此行感悟人生，日語亦變得流利。現在大家總算明白，坤哥當時已情陷愛妻，Working Holiday只是幌子，拍拖才是真相。

姑勿論是傻人有傻福，還是扮豬食老虎，公屋出身的坤哥確是達到港男稱羨的成就。感情上找到真命天子，成家立室；事業上不斷進步，今年躋身唱片公司一哥。太太愛子亦完全融入香港生活，日前在社交網晒出街市買餸照，大嘆：「肉同魚好難買，全部要慢慢學」，言若有憾，實則賢良淑德的氣質出晒嚟。

早前愛子被傳媒指疑似孭22萬元名牌包包，惹起網民熱議，大家都驚訝於坤哥財力驚人，詎料坤哥自爆「個袋百二蚊有找」，坦白貼地反而獲得讚賞。看來，其貌不揚的坤哥之所以成功，可能正在於其豁達不計較的人生態度。