世界視線：中歐關係遽變　全球化也要改

法國總統馬克龍與歐盟主席萊恩訪華之後，中歐的關係和中國相應的外交戰略便應該很清楚了。

從歐盟議會與布魯塞爾的歐盟官僚方面，中國很難獲取他們的全面支持，波羅的海3小國由仇俄演變為對中國敵視與對立，使中國在歐盟一票否決的決策體制下沒有可能獲得友好政策的對待。中國因而不可能再繼續在烏克蘭戰爭前的對歐戰略，一如《中歐投資協定》被冷處理地擱置。

中國雖然還要與歐盟打交道，因的是歐盟在國際體系裏的重要地位，但在政治化的政策範疇裏已不可能有合作的機會。中國仍要保持與之溝通，努力說服，為的是未來的轉變，而不是當前的政治經濟。事實上，烏克蘭戰爭無論怎樣結束，歐盟內部的分歧與分裂已在所難免，歐盟只會掙扎怎樣維持整體的團結與協調，對華政策難有突破。

但是，歐盟之失是德法等大國之得。在美國介入底下，德法在烏克蘭戰爭前爭取的歐盟戰略自主政策的目標很難實現。美國不會放鬆對北約的控制，在歐駐軍與部署大殺傷力武器只會增加，借增加軍費也不易讓德法推動歐盟外交與軍事的自主，餘下的僅是德法主動地開展以本國為基礎的雙邊、多邊內外關係。中國在歐洲的戰略對象便從歐盟轉為德法等主要成員國，逐一的爭取與建立友好合作關係，或者未來可借德法的勢力回升重回與歐盟的對等談判、合作。這應是不止三五年以後的情況了。

歐盟對華或同時對美的經濟政策已從脫鈎轉為減少風險（Derisk），亦即是在關鍵經濟與產業範疇減少對外國的過度依賴。開始時是針對中國，但從美國近年對歐政策看來，歐盟也要對之抗衡，不能從依賴中國、俄羅斯轉為依賴美國。核心的因素是歐盟面對中國的競爭，美國與俄羅斯的制裁與反制，需要維護歐盟發展的利益。在關鍵領域減少全球化，增強本土化的投資與發展。由此而美國優先，歐盟亦要優先。中國的全球化產業與投資戰略便要因應修改。一方面，拓展一帶一路的全球化，另方面對G7的發達國家回歸至貿易為主，而非投資引領，以免與它們新近的產業保護政策衝突，也要因應地降低中國與它們的經濟關係。中國也要中國優先，只是方法有異，還要考慮到與非西方國家的關係。

研究所所長 陳文鴻