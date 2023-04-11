美國前財長薩默斯近日忽然承認，美國經濟衰退的可能性正在上升，聯儲局一連串的加息行動接近尾聲。然而，聯儲局加息原因在於壓抑通脹，一旦停止加息，通脹必然瘋狂飆升，正是橫又死豎又死。

雪上加霜的是，OPEC+宣布進一步減產，將於今年5月至年底實施，總計超過每日110萬桶。與此同時，俄羅斯將石油產量自願每日減少50萬桶的時間延長到年底，即OPEC+將每日共減少160萬桶，而且去年10月已減產每日200萬桶。美國已表明反對，但OPEC+當作耳邊風，目前國際油價止跌回升。去年減產是在美國要求增產之後，現在則明知美國反對也要進一步減產，產油國與美國對着幹，彰彰明甚。

最弔詭的是，沙特阿拉伯和伊朗這對中東「宿敵」，在中國的斡旋下同意重建外交關係，以及沙特和敍利亞有望解凍，美國中央情報局（CIA）局長卻在早些時候突然秘訪沙特，向沙特表明美國對沙特在中國斡旋下，同伊朗和敍利亞和解「感到措手不及和失望」。可以想像，CIA局長此行當然不可能跟沙特客氣，而是盛氣凌人，語帶威嚇。不過，OPEC+隨即高調減產，沙特和伊朗外長更在北京刻意安排下，雙方到了北京發表聯合聲明，商討安排重開使領館，並承諾為中東地區帶來安全和穩定。

阿崩叫狗，愈叫愈走。美國愈不希望中東各國和平共處、愈不想看見它們與中國關係緊密，中東愈不聽、愈往相反方向走；沙特這位過去的忠實盟友，跟美國的嫌隙看似愈來愈大。美國過去靠美元霸權、軍事霸權獨步天下，然而今時不同往日，世界由單一趨向多極，已是大勢所趨。美國對中東影響力日降、中國則不斷提升，此消彼長，寫在牆上。