一位熟悉中國功夫的朋友言之鑿鑿，跟我講過以下一段經歷。他說年少時認識一個少林寺僧人，對方年僅10歲。一天，朋友邀小沙彌到家中聊天，順道展現自己重拳打沙包的神威，對方看後笑了笑，說：「練拳還是由打窗簾布開始吧。」但見小師傅不慌不忙，一拳揮出，拳頭盡處距離窗邊尚有一、兩米，整張窗簾布卻在大幅度抖動。小沙彌此舉就是要告訴朋友，功夫練得好，單憑拳風、掌風也能夠傷人。

筆者曾好奇地問朋友，這位沙彌要是到了三、四十歲，功夫臻於上乘，自個兒練拳時拳風四掃，旁人豈不是走近他身旁，也會中招受傷？朋友聽後哈哈大笑，說：「這不是沒可能的。」

同樣道理，本欄也曾三番四次敬告其他國家，中國軍隊的實力早已不同往昔，他們練兵演陣時，你可別試圖走近窺探。解放軍不一定是有心傷你，但你底子太弱、內力不足，隨時着了道兒，還不知道是甚麼一回事。

最新例子是發生在日本宮古島對出的上空，據說，一架日方軍用直升機嘗試追蹤中國航空母艦山東號，但在途中突然墜毀，就連求救信號也沒發出，機上10名成員至今生死未卜。這樣的例子絕不罕見，近年幾乎是年年皆有。

2021年，澳洲大張旗鼓，說要購入美國核動力潛艇以制衡中國，話音剛落，美軍最頂級的「海狼」核潛艇，便在南海撞到海底山脈，導致十多名海員受傷，事件至今仍是撲朔迷離。2022年初，解放軍在台海進行密集演練，一架台灣的F-16V戰機外出飛行，當時天朗氣清，卻突然失事墮海，也是來不及發出求救信號。F-16V跟日本軍用直升機這兩宗意外，情況忒是相似。