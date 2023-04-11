美國國防部外洩機密文件風波，揭示情報機構在援助烏克蘭問題上監聽南韓政府。南韓總統辦公室稱會就報道內容與美方展開必要溝通，認為事件未達到根本上動搖韓美關係的程度，強調兩國同盟堅固。這等沒據理力爭，反而息事寧人的回應，只欠未獻唱：「為美鍾情，願意一世被你監聽」而已。

韓美之間雖有共同防禦條約，但是否代表山姆大叔監聽行為屬正當呢？答案明顯不是，正如華府也決不會讓別人對其作出監聽。這裏還沒戳破所謂「在援助烏克蘭問題上監聽」根本是騙人屁話，誰來監察一班偷雞摸狗之人是否真能如斯自律克制？難為南韓懵上心口，還要自我催眠，搬出甚麼鬼參照先例及其他國家情況來探討對策，那即是說泡菜是立定決心要大事化無，任由山姆大叔為所欲為的了。

皆因英國廣播公司2013年引述德國《明鏡周刊》報道，德國前總理默克爾的手機早在2002年起已遭美國間諜監聽。默克爾得知被監聽後，馬上與時任美國總統奧巴馬通電話，後者矢言對此一無所知，並向默克爾道歉。觀乎韓國人欲將事件算到「報道內容」頭上，莫說致電拜登問責，恐怕連召見美國駐韓大使來問話也是能省便省。尹錫悅去年被拍得私下爆粗罵拜登及美國議員引發軒然大波，顯示有人敢怒不敢認。

美國過去被揭竊聽歐洲多個盟國政要，就連聯合國秘書長亦不放過。然而，國際間對於老美的監聽行為採取姑息態度，沒有呈交國際法庭，沒有採取懲罰措施，就連老美最愛對別國玩的那一套「制裁」，亦沒有以彼之道，還施彼身。如今外洩機密文件風波證明了山姆大叔根本不會因此良心發現，反而是樂此不疲。泡菜人說要參照先例、探討對策，說了等於沒說，多麼擅長鑽空子。