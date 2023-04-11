還有數天便是全民國家安全教育日，特首已高調公布了一系列的國家安全教育活動；之前律政司司長任主席的法治教育督導委員會，也宣布成立兩個小組加強教育和培訓社區不同界別人士，提升和推廣法治教育的目標；民政署也在各區舉辦國家安全教育的巡迴展覽。看來，全民國家安全教育已水銀瀉地全覆蓋了，那末還有漏洞和死角嗎？

答案：「燈下黑」漏了物業管理業。日前，筆者便親眼目睹在政府物業的社區會堂門口行人天橋顯著當眼牆壁上，出現如人身高的黑暴口號：「光復香港，時代革命」8個大字。更令人奇怪和疑惑的是，該「港獨」口號存在多天，卻不見執法或管理人員予以清理，見之任之，無動於衷。這不就說明，港府的「教育日」不要只停留滿足做「騷」及形式，還必須落到人心的實處，必須尋找還有哪些漏洞和死角未到位。

黑色暴亂標語沒人處理，是見微知著的警號！揭露本港物業管理業的國家安全教育被漏掉，《港區國安法》的宣傳教育迄今仍未在全港物業管理行業的數百經營公司及其轄下數以萬計持牌的物業管理人員中進行普及教育。無論經營者或從業員，對國安法與物業管理的重要性和危害性不甚了了，法定的物業管理業監管局竟未被納入需要把《港區國安法》推廣教育和普及的單位部門，顯然是保安局和警務處、民政局和民政署齊齊「燈下黑」。

其實，2019年的黑暴已為物業管理業界帶來許多新問題和新挑戰，可惜《港區國安法》雖立，但業界仍未及時捉鹿脫角。商場若被示威搗亂怎辦？物業倘被反動標語塗鴉怎辦？物業若被暴徒佔領怎辦？物業被作武器庫兵工廠怎辦？許多「怎麼辦」的物業管理涉國安問題，正等待政府和物管業界回答。