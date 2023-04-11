法國總統馬克龍訪華，得到中方高規格接待，並非無因。領導人到廣州與馬克龍品茶聽古琴演奏，聞弦歌而知雅意，可謂意義深遠，以馬克龍對文化藝術嘅修養，應該領略得到。馬克龍任內第三度訪華，對中國似情有獨鍾；而且，今趟訪華之行前已對中國釋放善意，稱歐洲必須抵制減弱與中國貿易和外交關係嘅思維，佢反對所謂「脫鈎斷鏈」，深明要發展經濟，冇可能孤立中國。

老朽話馬克龍眼光遠大，皆因佢起碼睇到美國絕不可靠，佢不會好似其他歐洲國家如英國、荷蘭等瞎起哄，佢係迄今為止，冇全面禁用華為5G設備嘅唯一西方大國。呢，早前法國道達爾公司更喺上海石油天然氣交易中心，完成歐盟國家首單人民幣液化天然氣（LNG）交易。反之，歐盟委員會主席萊恩雖然與馬克龍同時訪華，不過佢對中國態度一向強硬，訪華前夕依然出言不遜，尤其對台海局勢說三道四，被國家領導人強硬回應，噴到一面屁，佢訪華就一日遊貨色，中方並冇特別招呼佢。

走筆至此，老朽想起宋代蘇洵《管仲論》幾句精警說話：夫功之成，非成於成之日，蓋必有所由起；禍之作，不作於作之日，亦必有所由兆。事實上，「起」和「兆」必有其因果，此亦毛澤東所言，世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨！觀乎馬克龍結束訪華行程，於總統專機上接受訪問，未知是否飲過中國好茶，頭腦特別清醒，佢話：歐洲應減少對美國依賴，並避免因台灣議題捲入美中衝突！佢重提其歐洲戰略自主概念，目的就係讓歐盟成為第三強權，並指歐洲應減少「美元的治外法權」，而法國將扮演前線角色。一曲古琴，一口靚茶，使馬克龍「慎思明辨」，中國文化好嘢！