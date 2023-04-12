功夫茶：學齡人口下跌　敲響殺校危機

移民潮下，香港教師離職潮引起社會關注，而學生人數流失同樣值得重視。有調查發現，2020/21學年平均每間學校有32名學生退學、7.1名教師離職。學界人士曾警告，升中學生將出現結構性下跌，未來棟樑正在減少，呼籲當局提早規劃。

呢，話口未完，中華基督教會長洲堂錦江小學早前接獲教育局通知，將不獲開辦小一課程，意味面臨殺校危機。事緣錦江小學新學年小一因差一名學生；教育局早前表示，按現行開班準則，如個別公營學校喺小一入學統籌辦法下，獲派嘅學生總人數少於16人，而同一校網內嘅其他學校仍有餘額，則該校不一定會獲資助開辦小一班；學校可於今個月20號或之前向教育局提交對建議班級結構嘅意見。

教育局話將喺審慎考慮學校所提交嘅意見後，確定其核准班級結構，有關學校亦可考慮選擇申請「特別視學」、與其他學校合併或以私營方式開辦小一班級等方案。教育局嘅建議根本不切實際，正如有教育界立法會議員指出，當局提出嘅方案，實情並非選擇，譬如「特別視學」難度非常高，過往只有數間學校能達標，換言之，當局根本就係「強校所難」；至於若轉為私立學校，資源減少，更難以維持學生人數。

有議員批評教育局做法「離譜」，因為有關學校於如此惡劣環境下，收生人數其實不算低，第一及第二輪合共有15位學生，與規定嘅16位只差一位，認為局方可以使用酌情權，從其他學校調一名學生過去已經可以解決問題。議員又指出，如果他日適齡學童人口增多時，屆時冇學校就更加麻煩。

錦江小學校友會連日來為「殺校」事件憂心忡忡，奔走相告，呼籲校友「自行用自己聲音，協助母校渡過難關」，校友會冀學校早日撥開雲霧見青天。據悉該校亦已立即啟動危機小組，由校監、校董、校長及各學校主要成員組成，將與教育局商討可行方案。功夫茶當然希望錦江小學能衝破困局，繼續作育菁莪，為小島培育出一代代人才，為香港作出貢獻。面對學齡人口下降和移民潮衝擊，有教育界人士倡議學校可研合併，思考如何透過政策鼓勵「門常開」，容許非港人來港就學，以補量提質。

適齡學童人口持續下跌，意味學生入讀心儀學校機會將提高。早前教育局透露用行政指令減少中小學候補位，即俗稱「叩門位」嘅收生名額。學界普遍支持，認為可重新正規化改作「專位專用」，收取原校留班位，減少學生流動。不同區別學校及學生人口，出現較大差異，「跨區重置」有助緩解部分地區收生不足問題，喺當前學齡人口下降情況下，教育局應與辦學團體多溝通，共同做好補救工作，而非郁下就話「殺校」！