外行看熱鬧，內行看門道。解放軍東部戰區的環台戰備警巡和聯合利劍演習，先後出動近20艘軍艦和上百架戰機，山東號航母編隊首次參與，不僅規模空前，而且具有很強實戰性。這意味甚麼？軍事專家指出，山東號航母編隊出第一島鏈部署，說明解放軍遠海作戰能力大幅提升，佔據西太平洋咽喉要道可發揮海上屏障的作用，形成「外阻內封」。簡而言之，既可以切斷外部勢力干預台灣海峽事務的通道，也可以有效打擊台灣東部的軍事基地，台灣中央山脈以東的「安全區」由此失去意義。

有人也許會說，山東號航母勢單力薄，未必可以有效切斷外部勢力干預。是的，山東號整體戰力也許比不上美軍航母，但不可不知，這是在自己家門口，解放軍還有許多手段對付美軍航母，包括「東風」和「鷹擊」兩大家族各種導彈，譬如東風21D、東風26、東風17、鷹擊18、鷹擊12等。更何況，解放軍還有一些撒手鐧今次沒有亮出來，包括殲20戰機以及最先進的萬噸級055型驅逐艦，該型號驅逐艦擁有112個導彈垂直發射單元，比美軍現役的伯克級驅逐艦還要多。

最重要的是，解放軍這次演習是多軍兵種聯合行動，除了出動各類型軍艦和戰機，還出動了導彈和長程火箭炮，對台灣形成全方位、立體式的精準包圍打擊，特別針對台島關鍵目標，如此逼真的演習隨時可以轉為實戰。有人說，以台灣這麼小的地方，根本不夠大陸把所有大殺器統統使用一遍。話雖有點誇張，卻不是完全沒有道理，兵凶戰危，台灣島實在經不起現代戰爭的碾壓。

面對解放軍圍台軍演，台灣當局故作鎮定，聲稱「不示弱、不迴避，不畏懼」，還派出軍艦與大陸軍艦對峙，其中巡防艦宜陽號更在5海里外「監視」解放軍054A型護衞艦徐州號。實際上，台灣那幾艘軍艦大多老舊不堪，宜陽號也是向美國購買的二手貨，艦齡已近50年，壓根兒不是解放軍054A型護衞艦的對手。如果這是實戰，宜陽號恐怕還沒出港即遭擊沉，根本沒有機會開到距離徐州號5海里的位置。

事實證明，美台當局每挑釁一次，大陸軍演就推進一步，上次突破「海峽中線」，這次撕破東部「安全區」，下次可能直奔台灣「總統府」。華府總是要求北京克制，但為甚麼他們自己不克制？