法國總統馬克龍是條漢子，他剛完成訪華之旅，回程時在飛機上接受傳媒訪問，言論直率大膽，講了很多西歐國家領袖想講而不敢講的話。馬克龍指出，歐洲不能老是跟隨美國的指揮棒起舞，應該減少依賴美元，更應該減少倚重美國軍備，歐盟各國面對烏克蘭問題尚且愛莫能助，還談甚麼介入台海危機？況且，台灣問題是美國利益所在，卻與歐洲無涉，其他人沒責任要跟在華盛頓之後，去蹚這渾水。

單看上述言論，已經覺得痛快淋漓，但原來還不是馬克龍所講的全部內容。訪問稿刊出時，在結尾部分有特別註明，說編輯事後應法國總統府要求，將好些敏感的內容刪去，這些內容主要是跟台海危機和歐洲自主問題有關。

這一段附註難免引人浮想聯翩，說不定在訪問中途，馬克龍愈說愈氣憤，隨手取出美國總統拜登的照片，指着他的鼻子大罵，說：「他這個老漢，憑甚麼老是想我做跟屁蟲，台灣問題關咱們啥事？美國永遠要當老大，歐洲人就只能一輩子幫他們拎包開門，當個小腳色不成？我告訴你，沒門！這麼多年，我可是受夠了，所有歐洲人也都受夠了。」

美國讓馬克龍氣惱，也是情理中事，天下本來晏安，中國與全球多國也關係良好，一切問題都是由約10年前開始的。當時美國前總統奧巴馬在任，聲稱要讓美國重返亞太地區，他首先煽動日本，在2012年將所謂的尖閣諸島國有化，此舉使中日關係急轉直下。到了近年，華府又不斷助長台獨分子的氣燄，將原本和平的海峽兩岸，推向戰爭邊緣。山姆大叔肆意播弄風雨，弄出事端，卻要整個歐洲一起買單，如此無賴行徑，難怪會讓馬克龍覺得不甘不忿。