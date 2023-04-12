法國總統馬克龍表示，歐洲應該減少對美國依賴，避免因台灣議題捲入中美衝突，並重提其歐洲戰略自主概念，讓歐盟成為第三強權，而法國將扮演前線角色。言論惹來歐美政棍批評，質疑他是否有資格代表歐洲。馬克龍當然不能代表歐洲，因為只有愚蠢能代表歐洲。

馬克龍認為歐洲應該戰略自主，不應跟隨美國，何錯之有？難道該建議歐洲各國政要應全力滿足山姆大叔的監聽欲；歐洲商界應像法國巨企阿爾斯通集團般遭美帝肢解，這才叫明智之舉？馬克龍說：「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者。」以台制華本是山姆大叔招呼中國的一道把戲，與歐洲並無多大關係；歐洲早已獲老美精心炮製以烏耗俄，再以高4倍的價錢出售天然氣，犯不着再主動舉手申請當上美國的俎上肉。一旦落入老美台灣議題圈套，歐洲因此制裁中國，玩起脫鈎斷鏈，屆時老美以8倍價錢對歐洲出售包括晶片在內的各種商品，便悔之已晚。

馬克龍忠言逆耳除惹來愛沙尼亞舐美政棍發推特表示：「歐洲應和美國站在一起，抗衡中國。」當然不少得「反華小丑」美國共和黨參議員魯比奧跳出來表現最拿手的小丑戲。他指馬克龍若認為歐洲不該在台灣議題上於中美之間選邊站，那麼美國也大可讓歐洲自行對付俄羅斯。跳樑小丑將歐洲和台灣當成位處同一洲份，因此歐洲必須置一個中國政策不顧，說法本已無稽，還無視了在俄烏衝突中，只有美國蛇咬也不走，怎也要撈上4倍利錢的大買賣，另加軍火商賺到盆滿缽滿的事實。

反華老美只能騙到舐美傻人，對於深明分裂的歐洲才符合美國利益之人士，只會當作笑話看。