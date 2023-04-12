攀石運動近年在世界各地興起，在2020年東京奧運中，攀石運動歷史性首次被納入為比賽項目，而今年9月舉行的杭州亞運以及2024年巴黎奧運，同樣成為競賽項目。在香港，攀石運動一向受市民，特別是青年人歡迎和喜愛。特首在去年10月發表的《施政報告》中，將攀石運動定為重點支持的城市運動之一。

康文署現時轄下有4個室內攀石牆和8個戶外攀石牆，分布於港九新界的體育館，設有嚴謹的使用場地條件，租用或使用人士須持有相關總會認可及有效的二級或以上運動攀登訓練證書，或是經總會核實的海外證書等，一般市民和初學者甚少有機會能預約場地，甚或接觸攀石運動。雖然當局在今年度《財政預算案》提出，將官涌市政大廈部分樓層改建為城市運動體育中心，為攀石、滑板等城市運動提供合適的場地。但現時研究工作仍在進行中，相關使用場地細節仍未落實，期望當局加快力度，同時將附近地區規劃成城市運動發展基地，讓硬件配套上的支援能更全面，以免「錯失良機」。

要推動攀石運動發展，除硬件設施外，離不開最重要的「普及化、精英化、盛事化」。當局應與相關體育總會、業界和學界多邊合作，例如研究在城市運動體育中心恒常舉辦攀石初階課程和設駐場教練，提供空間讓市民預約和參加課程，普及攀石文化。同時可在學校層面加強推廣，鼓勵開設攀石興趣班，作為孕育攀石人才的渠道之一。

另外，當局可與業界舉行相關公開比賽，例如在港運會增設攀登項目，讓運動員和攀石愛好者累積作賽經驗。期望日後當局考慮將包括攀石在內的城市運動比賽，納入「M」品牌，吸引國際攀石比賽在港舉行，讓香港的大型活動賽事更多元化。