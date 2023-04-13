香港不應成為中國的政治包袱，反應尋求新的方法轉變香港既有的優勢，參與國家發展大局，也借此提升本身的條件。

香港的國防、外交政策由中央政府承擔，但經貿的外交是特區的責任範圍之內，而經貿卻與外交有不可分割的關係。因此，香港的經貿外交不應只局限於港商的經貿，而應服從中央的外交，配合補充和增強中央的外交政策。例如法國總統馬克龍訪華，為甚麼他不可以在訪問內地之後訪問香港？即使他不來與香港談法港經貿合作，也可以讓隨團的法國企業隨後來港，增強香港與之交流。而且不止於經貿，還可以在教育、文化、科技方面增強相互的連接。香港的法國人社區是全亞洲最大，香港與法國的關係應該勝於廣州。

另一方面，北京的對台政策，也大有利用香港作用的地方。北京改變惠台為困台政策以對付台獨，可以讓香港與台灣發展單邊或雙邊的自由貿易，開一缺口，吸引台商，也以台港經貿交流等來統戰台灣社會，借助香港與台灣長年沒有政治因素的血脈地緣關係。台港同屬中華文化，但經歷與發展條件不同，二者有頗多相通融和創新的地方。香港開放給台灣民眾，屬內地政策的緩衝區、展示廳，也讓非台獨台灣人多一個活動台，有利台灣民心歸向，減低台海緊張，亦可使香港與台灣達成雙贏。

當然，對台開放比對法國等外國開放多些困難，例如香港國安政策要緊但不能過度，台灣政府阻礙，可讓香港單邊首先實行。台港兩地並不需要政治上的平等互惠，只要台灣民眾來港，願作旅遊探親、升學交流、做生意相互投資便是成功。

假若中央政府改變思路，善用香港，把以香港為負擔的擔憂，變為國家對外政策的優勢條件，將大有可為。

香港從來是自由港，國際上少有的繁榮安定，將之變成中國與外國交流溝通的平台，不僅中國受益，世界各國也可因此得益；亦不止於金融服務與貿易，還可以在教育、文化、科技方面讓中西交流產生新的協同作用。香港從來是亞洲以及中國與世界的連接點，數碼化的全球化更將之與世界的連接推至更新更廣大的空間去。依仗數碼化，香港與內地和世界都是若比鄰，由此而產生出全新的全球化與本地的發展。中國應可用香港新舊的全球化優勢復興中華，幫助建設人類命運共同體。