今次解放軍大規模環台軍演的戰略目標非常清晰，公諸於世，分三個階段，一是奪取制空權、制海權、制訊息權；二是打擊台島上的軍政目標、台軍作戰體系及快速移動目標；三是一方面封島，一方面拒止外部勢力干預。

上述三階段目標，真要打起來，第一、第二目標絕無問題，解放軍對台軍的戰力可說是碾壓式，台軍只有捱打的份兒；第三階段目標的對手是美軍。美軍要「保台」甚至出兵參戰，在解放軍第一、第二對台打擊階段是不起作用的，美軍的「保台」和出兵干預乃從台灣島外「介入」，會從它的亞太區軍事基地和航母戰鬥群，甚至從太空軍對解放軍實施打擊，試圖衝破解放軍封島，配合台軍內外夾擊解放軍，反包圍解放軍。因此，以美軍的力量，解放軍要「拒止」美軍的干預絕不輕鬆。

這些年來，美台就是把抗拒大陸武統的希望和部署寄託在這個階段。要達到這個目的，美國要求台灣一是購買大量武器，加強抗打擊能力，為美軍干預贏得時間；二是加強武裝台灣軍民，最好做到人人手裏都有AK47步槍，「全民皆兵」打城市狙擊戰、打巷戰，像烏克蘭堅守亞速鋼鐵廠、堅守巴赫木特那樣。然而，若按照美國的這個要求打，台灣是一定被毀掉的，對此，除了極少數台獨死硬分子、早已策劃好逃路的野心政客，台灣絕大多數民眾是不會情願為他們當炮灰的，美國的這個算盤在台灣島內存在極大變數。

雖然解放軍拒止美國武裝干預、圍封台島不輕鬆，但美軍更會付出慘重代價且最終失敗，因為這場仗是在中國的家門口打，是中國捍衞國家主權、領土完整的正義之戰，中國人民萬眾一心，天時、地利、人和都在中國一邊，何況美國在亞太台海周邊的軍事基地，都在中國陸基遠程強大火力的打擊範圍。美國心知肚明，自己絕無必勝把握，沒有把握的仗，老美敢打嗎？