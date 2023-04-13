日本外務省發布2023年版《外交藍皮書》，將中國崛起形容為「最大戰略挑戰」，比去年的用詞「強烈安全關切」顯然又升高了語調。這就對了，日本愈來愈焦慮，說明中國愈來愈強大，對中國人而言這是好事不是壞事。照此趨勢發展下去，中國人根本不必動手，小日本遲早把自己嚇死。

不是嗎？日本自衞隊一架黑鷹直升機日前莫名其妙墮入大海，包括一名師團長在內的10名自衞隊成員失蹤，恐已葬身魚腹。日本氣象廳聲稱，直升機出事前附近海域天氣晴朗，能見度良好，沒有出現風雨等極端天氣。也就是說，直升機出事與天氣無關。那到底是甚麼原因呢？據說該直升機出事之前正在跟蹤偵察中國山東號航母編隊，有日本網民因此嫁禍中國，聲稱直升機被中國軍艦擊落，有人更推測是被激光武器射下來，但日本防衞當局已經否認。

既然與天氣無關，也不是被擊落，莫非直升機是被神秘力量弄下來？按道理說，即使要跟蹤偵察中國航母，也沒有必要由師團長親自帶隊，可見此事透着幾分蹊蹺。不管怎麼說，現在並非戰爭年代，僅僅為了偷窺中國航母，日本直升機就嚇得自己掉下來，還折損一名高級將領，實在窩囊。難怪小日本將中國視為「最大戰略挑戰」，他們神經兮兮，自己嚇自己，更大的挑戰恐怕還在後頭，因為中國將會愈來愈強大。

所以說，風水輪流轉，過去只有日本威脅中國、欺負中國，現在反過來擔心中國、害怕中國，整天將「中國威脅論」掛在嘴邊，連《外交藍皮書》也離不開這個腔調。其實中國一向走和平發展的道路，無意威脅任何國家，更沒有挑戰任何國家，小日本大概是做賊心虛，總是擔心有朝一日被清算舊帳，以致惶惶不可終日。

也難怪日本如此焦慮，自從2010年其經濟總量被中國反超，雙方距離愈拉愈遠，現在中國經濟總量已是日本的3倍多。有日本媒體甚至預測，40年後雙方經濟總量的差距將達到10倍之多。小日本對中國的態度，由俯視、鄙視，變成仰視、重視，難免羨慕嫉妒恨，所以一直千方百計針對中國。但他們也知道，單憑一國之力無法與中國抗衡，唯一希望就是狐假虎威，借助美國之力遏華。美國將中國視為最大競爭對手，日本自然也不例外，儘管它早就不是中國的對手。