美國財政部長耶倫不下多次警告，美債今年6月就會到期，再不提高上限，一旦美債違約勢引發金融危機，毀掉美國經濟。耶倫甚至表明，計劃將債務上限從目前的31萬億美元，大幅提高到2033年的51萬億美元。

美國舉債度日，債務之驚人，固然令人震驚，但最令人難以置信的，還是民主共和兩黨對此置之不理的態度。眾議院議長麥卡錫月前罕有致函拜登，聲稱要透過對話商討債務違約問題。會面後，麥卡錫僅表示雙方除了同意繼續對話，尚未達成其他共識，也未做出其他承諾，但認為最終可以找到共通點云云。

麥卡錫說的是實情嗎？共和黨陣營早就揚言，如果民主黨人不先同意大幅削減未來預算，他們就會阻撓提高國家舉債上限這件通常是例行公事的程序。拜登現在仍一副懶懶閒的模樣，顯然正在捉心理，他壓根兒不信共和黨人會玩真的、不顧債務違約也要和民主黨抬槓，認為這班政客始終會以大局為重。問題是，在兩黨惡鬥已趨白熱化的當下，共和黨當真會以大局為重，還是以一己選票、明年總統之位為重？

麥卡錫主動求見拜登，擺明就是先下手為強，擺出願意主動行出一步的姿態，屆時一旦真的不通過提高債務上限，美債爆煲，責任便在拜登政府和民主黨人身上，共和黨便有藉口甩身。

事實擺在眼前，美國自詡民主燈塔，動輒向別國輸出意識形態和價值觀，別國不跟從就是專制獨裁，再不然就是透過顏色革命推翻人家政權。但這種民主制度來到今日已是開到荼蘼，兩黨輪替淪為兩黨惡鬥，政客將一己私利凌駕國家利益，美國社會一片混亂何足為奇。尤其明年就是總統大選，共和黨勢阻拜登連任，亂象肯定陸續有來。