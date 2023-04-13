小時候看卡通片《多啦A夢》，劇中的大塊頭胖虎，經常帶同矮個子小夫去欺負大雄，但很奇怪，最讓我同情的人不是大雄，而是像小夫一類，跟在胖虎身邊的小嘍囉。我不禁會想，小夫的日子可能比大雄更難熬，因為胖虎慣於恃強凌弱，他會欺負大雄，難道對自己的跟班就會有好臉色看？大雄是明擺着受欺侮，他還可以設法報復，小夫更可憐，在胖虎身邊受了不平待遇，大多也只能啞忍。

今日的美國跟胖虎是一般模樣，同樣是愛四處霸凌，同樣是這般惹人討厭。山姆大叔或許想將中國、俄羅斯、北韓都視為大雄，不時出手欺負，但是結果往往也跟《多啦A夢》的劇情一樣，惡報馬上現前，胖虎會受到狠狠的教訓。最值得同情的，反倒是英國、法國、德國、日本和南韓這一類奴僕國家，他們受盡壓榨與欺凌，卻是有苦自己知。

近日傳出消息，美國對南韓政府進行秘密監聽，是否長期如此，不得而知，最起碼在軍事援助烏克蘭問題上，首爾軍方的討論過程，華盛頓聽得清清楚楚。事件暴露之後，南韓政府還不敢抗議，只能繼續默默忍受。

美國對一眾跟班肆意欺凌，例子所在多有，在2013年就有傳媒揭露，德國政府一直被華府監聽，時任總理默克爾雖曾高調抗議，美國政府也答應下不為例，但是否當真如此，也就唯天可知。法國總統馬克龍或許是飾演小夫太久了，近日他終於按捺不住，公然吐槽，說自己不能永遠做美國的跟屁蟲，法國以至歐洲都應該追求自主獨立。

馬克龍是好樣的，他就算做不成多啦A夢，起碼也不會像英、日的領袖般，甘心一輩子做小夫。