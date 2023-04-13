有學者提到美國對中國崛起嘅恐懼問題，指美國決策者出於恐懼而過度專注於對華戰略競爭，已開始消耗美國嘅外交政策。在現實中，恐懼容易被想像所放大，從而離真實更遠，美國對華敵意蔓延便是恐懼被想像放大。

不過，日本卻十分認同美國嘅「中國威脅論」，最近日本外務省公布新一份《外交藍皮書》，內容提到中國嘅外交及軍事係歷來最大戰略挑戰，並首次對中俄嘅軍事合作表達憂慮。

中國外交部反對日本嘅說法，指日本抹黑和渲染中國威脅論。外交部發言人於記者會上表示，日本沿襲抹黑指摘中國嘅陳詞濫調，渲染所謂中國威脅，無理干涉中國內政，敦促日方糾正錯誤做法，停止挑動和製造陣營對抗，切實遵守戰後國際秩序和國際關係基本準則。

最好笑係南韓政府召見日本公使，強烈抗議《外交藍皮書》提到擁有獨島（日本稱竹島）主權，並指南韓「非法佔據」該島，要求日方立即撤回言論，並表明將強硬應對，指日方做法對建構韓日關係毫無益處。南韓所謂「強硬應對」真不知從何說起，不要忘記，自尹錫悅上台後，吹水要把南韓打造成「全球樞紐國家」，然而人們看到嘅係南韓外交急轉向，除積極加入美國主導嘅合作框架，與北約加強交流，更主動改善對日關係，尹錫悅甚至厚顏稱「日本已從過去軍國主義侵略者，轉變為與我們共享普世價值、在經濟安保及全球議題上攜手合作的夥伴。」

此外，南韓亦曾承諾撤走日本駐韓大使館前嘅慰安婦少女像，以及停止在第三國譴責日本。如此屈辱外交，仲要求日方撤回言論，不是很搞笑嗎？中國周邊圍着日本、南韓、菲律賓等跟隨美國指揮棒起舞嘅近鄰，真要加多幾分小心！