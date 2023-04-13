二十大之後的第一輪中央巡視於4月上旬啟動。本輪巡視共涉及36個單位，包括30間副部級央企、5間副部級金融機構，唯一接受巡視的政府部門，是國家體育總局，其指向意義不言而喻。

從去年第4季度以來，中國足協幾乎全軍覆沒。從國足前主教練李鐵，到足協主席陳戌源，直至中國足球實際掌門人、體育總局副局長兼足協黨委書記杜兆才，還有大量的足協部門主管、球員、裁判、教練，接受查辦，足球行業可謂全方位坍塌。不僅如此，中國田徑協會主席于洪臣、中國皮划艇協會主席劉愛杰、體育總局政法司副司長胡光宇等也紛紛落台。地方體育部門亦不遑多讓，陝西體育局長姚金榮、江蘇體育局長陳剛、吉林體育局長宋繼新、雲南體育局長洪正華等亦因涉貪被查。

可以說，體育系統腐敗已到了千瘡百孔的地步。按照中紀委的部署，這次巡視體育總局，要深入查找、推動解決體育領域的腐敗，以及深層次體制機制問題。其實，造成今時今日體育腐敗，其體制機制問題毋須查找，人人心知肚明。

在舉國體制下，體育總局猶如一家龐大的國有企業，各項目協會、管理中心如同分公司，其產品就是體育運動員。為此投入巨額財政資金，在各項賽事上爭奪獎牌。這直接與官僚的政績掛鈎。至於資金分派、運動員選拔、項目管理、資格認證、賽事安排、戰術戰法、獎金發放等問題，一切由官僚壟斷。更有甚者，操控比賽結果，內定輸贏。

總之，官場凌駕於賽場之上，運動員本身是「體育總公司」的員工兼產品，要想借助舉國體制成名，就必須服從安排，否則上場機會都難保。官僚將運動員視作私產，隻手遮天，任意支配。如此體制架構下，官僚「靠體吃體」，大發橫財。

一些標榜市場化的改革，也淪為偽改革、四不像，改革陣仗最大的足球成為腐敗最嚴重的領域。蓋權力主導的改革，必然無法實現真正的市場化，反而為官僚撈金提供了名正言順的途徑。打通了官場、賽場、市場、商場，肆無忌憚，假球、黑哨成為家常便飯。

所以，體制機制不改，即便規模再大的反腐風暴、再徹底的人事洗牌，到頭來仍是換湯不換藥，治標不治本。十多年前中國足協就已進行過一次全盤洗牌，後來亦有體育總局副局長肖天等部級高官入獄。但如今杜兆才、陳戌源等的腐敗程度，卻有過之而無不及。原因很簡單，面對天量的尋租機會、巨大的利益誘惑，公權力無法堵住貪婪的胃口。

要根治體育，根本之舉在於破除權力壟斷，真正按照職業化、市場化思路發展。日韓等國的成功經驗，近在眼前。但這無異於令官僚斷腕自宮，因而根本是與虎謀皮。所以，明明有現成的橋，官僚們卻非要摸着石頭過河。杜兆才們不是第一批，也絕不會是最後一批。