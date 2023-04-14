娛圈單打：赴日拍片搞搞震　一錯再錯余德丞

曾經在網絡上看過一句說話：「人不是在教育中學習，而是在錯誤中學習。」那應怎樣看待藝人余德丞近日再與網紅拍片，4人行遊日在食店只叫兩人份食物的失禮事呢？

余德丞近日與網紅友人，到日本秋葉原一間餐廳用膳，據余形容店主面露不悅，但這加油反斗4條友卻一於少理，不但只叫了兩個魚生丼，更將鏡頭對準店主放大，又埋怨店方沒再招呼他們。片段惹來網民圍插「都好失禮香港旅客」，該網紅頻道事後澄清是得到店主許可才入內拍攝。

余德丞去年才因為與網紅拍片，批評香港一間餐廳小店難食，焫㷫店主，遭入稟小額錢債審裁處索償1,466元，最終審裁官認為案件瑣碎無聊，駁回申索。余德丞僥倖甩難，如今又與網紅搞搞震，就算相關片段是事先與店家商討的擺拍，但網友看後會否有樣學樣？今年1月，台灣傳媒報道有台灣旅客在日本九州福岡一間拉麵店，6名成人只點了3碗拉麵輪流吃，結果遭店家制止，事件推到上報，可見此等行為被日本店家所討厭。

當然，余德丞與他的網紅朋友會不會是刻意為之的呢？因為網絡是一個譁眾取寵的媒介，之所以不斷有人在壽司店舔杯、舔筷子、口水揩抹壽司，因為有觀眾。有人上回拍片惹官司，就算真被法庭判罰，也不過是為頻道爭取曝光的廣告費而已，絕對合乎成本效益。如今食髓知味隔山打牛再騙讚，影片點擊數比平日兩條片加起來還要多，這直接關乎到YouTuber廣告分紅收益，非常考驗拍片者的道德良心。

網絡不一定使人學壞，正如教育與錯誤也不一定使人學好。