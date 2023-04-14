產評：中國外貿顯實力　全球復甦居要席

中國最新的外貿數據勝市場預期，且在貿易夥伴、產業與地區分布結構等多方面體現出中國經濟的靭性。未來中國經濟有望繼續逆勢而行，成全球經濟復甦的主要動力來源，也是引資亞洲支持區域經貿協作的重要「吸金石」！

從最新的中國外貿數據來看，除了以美元計單月整體出口與進口表現勝預期外，還可看出3大亮點。首季中國對第一大貿易夥伴東盟進出口1.56萬億元人民幣，按年增長16.1%，較整體增速高出11.3個百分點，規模佔進出口總值的15.8%；比對歐盟及美國分別進出口1.34萬億元人民幣及1.11萬億元人民幣還要多。同期中國與「一帶一路」沿線國家進出口按年增長16.8%；與《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）其他14個成員國合計進出口按年增長7.3%，有力抗衡來自歐美的經濟逆風，而減少對歐美市場的依賴，有助中國成為國際資金追求非美投資的目標。

其次，中國製造業升級改造顯成效，非但未有被美國的圍堵而塌下，反而是愈戰愈勇，尤其是在新能源汽車及相關電池產業，以及太陽能產業，皆繼續維持全球領先地位，並有力支持中國出口業復甦，再次顯現出國際競爭力。如今美國要趕客，與中國脫鈎，為美企倒米，也變相推動中國加快晶片國產化，相信熬過這一役，「中國製造」將更顯爐火純青！

此外，首季外貿經營主體數量穩中有增，有進出口實績的外貿企業涉45.7萬家，民營企業進出口增速高於整體，民企進出口按年增長14.4%，佔中國外貿總值的52.4%，可見民營經濟繼續成推動經濟增長主力。同時，季內中西部地區進出口增速高出全國7.8個百分點，規模佔18.6%，規模創歷史同期新高，反映地區加快發展，全國更均衡發展，為推動整體復甦給力，疫後經濟穩步擴容的前景值得期待。

外貿數據除了反映中國外貿結構持續優化外，也進一步確立了世界經濟中心東移的趨勢，說明這些年「一帶一路」的發展戰略正確，而未來中國參與的RCEP有望在推動區域經貿擔當更重要角色。

無可否認，近兩季中國的通脹表現遜預期，帶來需求不足甚至通縮的憂慮。不過，這份最新的外貿成績表，大概能對內、外資打下一口強心針。按首季外貿開局平穩，按月有序回升的趨勢推演，若內部刺激政策到位，有力撬動內部需求，而外部地緣政治不穩定因素發酵又點到即止，中國經濟增長有望繼續領跑全球，一如所望成吸引資金東來發展的中心。

從中東產油國沙特阿拉伯積極投資中國企業，為「石油人民幣」鋪路，到大宗商品大國巴西不再使用美元作為中介貨幣，允許兩國企業以人民幣和巴西雷亞爾本幣結算交易及發放貸款，都說明人民幣國際化正以史無前例的速度推展。國際貨幣體系重組過程中，人民幣確佔了有利位置，惟來自歐元、日圓、英鎊，甚至印度盧比的國際競爭也激烈，合縱連橫的變化莫測，最重要是中國得繼續深耕經濟，做大做強，始能突圍，爭取合理的國際話語權。