法國總統馬克龍訪華的內容陸續公布，一是見諸中法的聯合聲明，二是他在飛機上接受記者的訪問。前者主要是原則，但見到重點；後者反映出馬克龍的詳細看法。據記者報道，法國總統府把部分馬克龍談話內容刪掉，屬更為坦率的政治表態。

聯合聲明提及具體的政治事項，包括重申防止核戰和軍備競賽、支持根據國際法及聯合國憲章恢復烏克蘭和平、反對對烏核電廠的攻擊、推動伊朗問題的政治解決、就朝鮮半島的問題保持緊密溝通。聲明重申「一個中國」政策，但要深化解放軍南部戰區與法軍太平洋海區之間的對話，恰好與美國在南海海域製造軍事對抗形成鮮明的差別。聲明說在全面戰略夥伴關係20周年，中歐要在戰略問題上凝聚共識，法國帶領。這便要突破美國在對華政策上對歐盟的綑綁與束縛，且不單止在對華政策如此，對俄羅斯乃至其他國際戰略問題亦會如此，正是馬克龍近年提倡的歐盟戰略自主。

而馬克龍與記者交談表達出來的政治主張更為清楚，這是馬克龍與習近平6小時不公開交談的結果。法國與歐盟要堅持戰略自主，歐洲應建立本身的工業，因為現時已過於依賴美國的武器與能源，甚且要減少對美元的依賴。他認為，如果兩個超級大國衝突，歐洲若缺乏時間與資源來維護本身的戰略自主，便會淪為附庸。

馬克龍特別提到台灣問題，他與歐盟委員會主席萊恩相近，均反對以武力改變現狀，但他認為歐洲不應跟隨美國的政策立場，以免引致中國的過度反應，加劇台灣的緊張局勢；歐洲反而應與中國溝通，對話協商。

馬克龍訪華表達出歐洲的戰略自主，且身體力行反對美國提倡的與中國脫鈎，更要加強中法兩國在雙邊乃至國際市場上的廣泛產業合作。單以中法企業的合作，便足以與美國企業及其背後有形之手的美國政府抗衡，也衝破美國近年推動的「美國優先」對國際經貿的單邊政治干預。

法國此舉遠勝於德國總理紹爾茨於去年11月訪華的效果，且在國際造成巨大的示範效應，公開地向美國的霸權挑戰，確立歐洲要通過戰略自主，擺脫對美國的依賴，成為中美之外的第三超級強國集團，此中有着法國前總統戴高樂的影子。法國大革命建立的民主自由，看來勝於美國借奴隸制建立的那一套。