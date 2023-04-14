看到各國政要爭相訪華，美國國務卿布林肯終於坐不住了，日前再次表達強烈的訪華意願。他是這樣說的，美中關係是最重要也是最複雜的關係之一，美方不是要搞新冷戰，也不是為了圍堵遏制中國，但美方將非常積極地捍衞自身價值觀和利益，同時準備在符合雙方利益的領域合作，期待在條件成熟時訪華。甚麼時候才是「條件成熟」？那就要問他自己了。美國無時無刻不針對中國，而且愈來愈不擇手段，還聲稱不搞新冷戰、不遏制中國，未免太虛偽了。美國要捍衞自身價值觀和利益，難道中國就不需要捍衞？

最近美國官員對華言論明顯降調，似乎統一了口徑。財政部一位高官日前也指出，美國自始至終不尋求與中國在經濟上脫鈎斷聯，或者限制中國經濟增長，美國只是捍衞自身利益，才會對中國採取不同經濟對策，但絕不會主張將兩大經濟體完全分開。這番腔調和布林肯的言論何其相似，美國對華政策說穿了就是既要對抗又想合作，也就是永遠要處於主導地位，永遠要佔便宜。

很明顯，這個如意算盤注定打不響，中國有自己的原則立場，不可能被美國牽着鼻子走。實際上，布林肯等美國官員的訪華計劃，從頭到尾都是一廂情願，甚至可以說是一場笑話。早前發生氣球風波，布林肯乘機宣布「推遲訪華」，結果被中國外交部發言人打臉，直指中方並沒有宣布過甚麼訪問，令老美下不了台。但他們勝在臉皮夠厚，中方不理不睬，他們依然喋喋不休。也許美國認為自己是老大，全世界都要任其擺布，喜歡去哪裏就去哪裏，偏偏中方不信邪，不吃這一套。

中國對其他國家的外交動作愈來愈多，對美國的外交動作愈來愈少，有西方媒體認為，這是中方故意忽視甚至捉弄美國。這未免言重了，中國外交政策一向很明確，希望全世界和平共處，對所有國家一視同仁，不可能故意忽視某個國家尤其是美國。如果老美覺得自己被捉弄，那也是自作自受，怨不得人。

中國為何冷待美國？全世界都知道原因，老美不可能不知道，他們出爾反爾，毫無誠信，根本不值得接觸，更遑論合作。目前的形勢很明顯，天時地利人和都在中國這邊，連歐洲國家也紛紛向東看，法國總統馬克龍更明言不會跟隨美國遏華，老美繼續胡作非為，只能自我孤立。