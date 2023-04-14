俄烏戰爭爆發後，全世界清楚看見美國如何肆無忌憚揮動制裁大棒，連私人企業和個人資產都不放過；此外，華府濫發鈔票、輸出通脹、債價貶值，人們也清楚見到美國如何自私自利。在這樣的背景下，去美元化正在全球加速推動，即使過程漫長，但已成大勢所趨。

可以看見，俄羅斯在美國制裁下，人民幣已取代美元成為該國交易量最大的外國貨幣；印度、東南亞等國家亦開始加速拋棄美元，馬來西亞總理安華甚至提出建立亞洲貨幣基金組織，揚言馬國沒理由繼續依賴美元，至少應考慮亞洲貨幣基金，再討論以各國本幣結算。與此同時，金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）正討論創建「金磚貨幣」，最有可能是推出數碼貨幣，計劃在8月的金磚國家峰會中討論。目前人民幣已取代歐元成為巴西第二大外匯儲備貨幣。

由此可見，全球正在加速去美元化，此消彼長，人民幣在國際間則愈來愈吃重。當然，美元霸權歷史悠久，其領導地位不可能在短時間內被大幅動搖，去美元化仍有漫漫長路。但隨着中國崛起，經濟穩定，加上「一帶一路」布局深廣，人民幣愈來愈受歡迎已是不爭的事實。這與中國的舉國體制不無關係。國家領導層穩健，政策有連續性，令人民幣價格穩定。何況美國實在太無節制地制裁這個、懲罰那個，各國聞之色變，加速去美元避險，根本是美國自己造成。

三十年河東，三十年河西。30年前，無人相信中國有力挑戰全球領導地位，30年後，無人再會對中國國力騰飛提出質疑。當美國言必稱自己優先，維護霸權走火入魔，不僅犧牲別國利益，直情要把人家當韭菜收割，別國尋求自保，倒向另一大國，也就不足為奇。